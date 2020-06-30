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2546 CARMONA AVE. Avenue
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2546 CARMONA AVE. Avenue

2546 Carmona Avenue · No Longer Available
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Location

2546 Carmona Avenue, Los Angeles, CA 90016
West Adams

Amenities

patio / balcony
new construction
recently renovated
stainless steel
air conditioning
range
Unit Amenities
air conditioning
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2546 CARMONA AVE. Avenue have any available units?
2546 CARMONA AVE. Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2546 CARMONA AVE. Avenue have?
Some of 2546 CARMONA AVE. Avenue's amenities include patio / balcony, new construction, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2546 CARMONA AVE. Avenue currently offering any rent specials?
2546 CARMONA AVE. Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2546 CARMONA AVE. Avenue pet-friendly?
No, 2546 CARMONA AVE. Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 2546 CARMONA AVE. Avenue offer parking?
No, 2546 CARMONA AVE. Avenue does not offer parking.
Does 2546 CARMONA AVE. Avenue have units with washers and dryers?
No, 2546 CARMONA AVE. Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2546 CARMONA AVE. Avenue have a pool?
No, 2546 CARMONA AVE. Avenue does not have a pool.
Does 2546 CARMONA AVE. Avenue have accessible units?
No, 2546 CARMONA AVE. Avenue does not have accessible units.
Does 2546 CARMONA AVE. Avenue have units with dishwashers?
No, 2546 CARMONA AVE. Avenue does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
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