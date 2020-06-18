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20134 Leadwell Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

20134 Leadwell Street

20134 W Leadwell St · No Longer Available
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Location

20134 W Leadwell St, Los Angeles, CA 91306
Winnetka

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
garage
recently renovated
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
guest parking
TWO BEDROOM AND 2 BATH CONDO LOCATED IN A NICE GATED WINNETKA COMMUNITY; ON THE FIRST LEVEL; NO STAIRS INSIDE OR OUTSIDE THE UNIT; OPEN LIVING ROOM ADJACENT WITH DINING AREA; KITCHEN REMODELED LAST YEAR; UPDATED BATHROOMS WITH ONE IN THE MASTER SUITE AND ONE IN THE HALLWAY; A SMALL OUTDOOR PATIO; CENTRAL AIR; COMMUNITY POOL AND LAUNDRY ROOM; ONE CAR PARKING SPACE IN GATED GARAGE STRUCTURE; GUEST PARKING IN THE FRONT; EASY ACCESS TO PARK, SUPER MARKET, RESTAURANTS, PUBLIC TRANSIT AND SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20134 Leadwell Street have any available units?
20134 Leadwell Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 20134 Leadwell Street have?
Some of 20134 Leadwell Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20134 Leadwell Street currently offering any rent specials?
20134 Leadwell Street is not currently offering any rent specials.
Is 20134 Leadwell Street pet-friendly?
No, 20134 Leadwell Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 20134 Leadwell Street offer parking?
Yes, 20134 Leadwell Street offers parking.
Does 20134 Leadwell Street have units with washers and dryers?
No, 20134 Leadwell Street does not offer units with in unit laundry.
Does 20134 Leadwell Street have a pool?
Yes, 20134 Leadwell Street has a pool.
Does 20134 Leadwell Street have accessible units?
No, 20134 Leadwell Street does not have accessible units.
Does 20134 Leadwell Street have units with dishwashers?
No, 20134 Leadwell Street does not have units with dishwashers.
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