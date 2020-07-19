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1611 W 247th Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1611 W 247th Place

1611 West 247th Place · No Longer Available
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Location

1611 West 247th Place, Los Angeles, CA 90710
Harbor City

Amenities

w/d hookup
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
range
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE4488423)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1611 W 247th Place have any available units?
1611 W 247th Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1611 W 247th Place have?
Some of 1611 W 247th Place's amenities include w/d hookup, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1611 W 247th Place currently offering any rent specials?
1611 W 247th Place is not currently offering any rent specials.
Is 1611 W 247th Place pet-friendly?
Yes, 1611 W 247th Place is pet friendly.
Does 1611 W 247th Place offer parking?
Yes, 1611 W 247th Place offers parking.
Does 1611 W 247th Place have units with washers and dryers?
No, 1611 W 247th Place does not offer units with in unit laundry.
Does 1611 W 247th Place have a pool?
No, 1611 W 247th Place does not have a pool.
Does 1611 W 247th Place have accessible units?
No, 1611 W 247th Place does not have accessible units.
Does 1611 W 247th Place have units with dishwashers?
Yes, 1611 W 247th Place has units with dishwashers.
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How much should you be paying for rent?

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