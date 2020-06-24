Amenities
14108 Hartsook Street Available 03/01/19 REMODELED, CHARMING & BRIGHT 3BD/2BA HOME NEXT TO PARK W/ POOL & 2-CAR GARAGE MINS TO EVERYTHING! - PROPERTY DETAILS:
- 3BD/2BA
- 2-CAR GARAGE W/ MOTORIZED GATED DRIVEWAY
- APPROX. 1600 SQ FT
- BRIGHT & AIRY LIVING ROOM & DINING ROOM W/ FIREPLACE & SLIDER TO CHARMING PATIO & FENCED YARD/POOL
- BEAUTIFULLY REMODELED KITCHEN W/ GRANITE COUNTERS, CUSTOM CABINETS, ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES (STOVE, D/W & MICRO) & DINING NOOK
- SPACIOUS, MASTER BEDROOM W/ WALL CLOSET AND ATTACHED 3/4 BATHROOM
- GOOD SIZED 2ND BEDROOMS W/ WALL CLOSET
- BRIGHT 3RD BEDROOM W/ WALL CLOSET, FIREPLACE & FRENCH DOORS TO PATIO
- BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT & TILE IN BATHS
- GARDENER & POOL SERVICE INCLUDED
- 12 MONTH MINIMUM LEASE
- NO SMOKING
- PET CONSIDERED WITH ADDITIONAL DEPOSIT
- IDEAL LOCATION ON CUL-DE-SAC STREET NEXT TO PARK, CLOSE TO SCHOOLS, SHOPPING/MALL, RESTAURANTS & EASY FREEWAY ACCESS!
***AVAILABLE 03/01/19****
SHOWN BY APPT ONLY - DO NOT DISTURB TENANT
TO APPLY VISIT WWW.GRANDHARBORPM.COM/RENTALS
(RLNE4691126)