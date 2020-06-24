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14108 Hartsook Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

14108 Hartsook Street

14108 W Hartsook St · No Longer Available
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Location

14108 W Hartsook St, Los Angeles, CA 91423
Sherman Oaks

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
14108 Hartsook Street Available 03/01/19 REMODELED, CHARMING & BRIGHT 3BD/2BA HOME NEXT TO PARK W/ POOL & 2-CAR GARAGE MINS TO EVERYTHING! - PROPERTY DETAILS:
- 3BD/2BA
- 2-CAR GARAGE W/ MOTORIZED GATED DRIVEWAY
- APPROX. 1600 SQ FT
- BRIGHT & AIRY LIVING ROOM & DINING ROOM W/ FIREPLACE & SLIDER TO CHARMING PATIO & FENCED YARD/POOL
- BEAUTIFULLY REMODELED KITCHEN W/ GRANITE COUNTERS, CUSTOM CABINETS, ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES (STOVE, D/W & MICRO) & DINING NOOK
- SPACIOUS, MASTER BEDROOM W/ WALL CLOSET AND ATTACHED 3/4 BATHROOM
- GOOD SIZED 2ND BEDROOMS W/ WALL CLOSET
- BRIGHT 3RD BEDROOM W/ WALL CLOSET, FIREPLACE & FRENCH DOORS TO PATIO
- BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT & TILE IN BATHS
- GARDENER & POOL SERVICE INCLUDED
- 12 MONTH MINIMUM LEASE
- NO SMOKING
- PET CONSIDERED WITH ADDITIONAL DEPOSIT
- IDEAL LOCATION ON CUL-DE-SAC STREET NEXT TO PARK, CLOSE TO SCHOOLS, SHOPPING/MALL, RESTAURANTS & EASY FREEWAY ACCESS!

***AVAILABLE 03/01/19****
SHOWN BY APPT ONLY - DO NOT DISTURB TENANT

TO APPLY VISIT WWW.GRANDHARBORPM.COM/RENTALS

(RLNE4691126)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14108 Hartsook Street have any available units?
14108 Hartsook Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 14108 Hartsook Street have?
Some of 14108 Hartsook Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14108 Hartsook Street currently offering any rent specials?
14108 Hartsook Street is not currently offering any rent specials.
Is 14108 Hartsook Street pet-friendly?
Yes, 14108 Hartsook Street is pet friendly.
Does 14108 Hartsook Street offer parking?
Yes, 14108 Hartsook Street offers parking.
Does 14108 Hartsook Street have units with washers and dryers?
No, 14108 Hartsook Street does not offer units with in unit laundry.
Does 14108 Hartsook Street have a pool?
Yes, 14108 Hartsook Street has a pool.
Does 14108 Hartsook Street have accessible units?
No, 14108 Hartsook Street does not have accessible units.
Does 14108 Hartsook Street have units with dishwashers?
Yes, 14108 Hartsook Street has units with dishwashers.
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