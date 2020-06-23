All apartments in Los Angeles
Find more places like 1314 SIERRA ALTA Way.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
1314 SIERRA ALTA Way
Last updated May 1 2019 at 9:43 AM

1314 SIERRA ALTA Way

1314 Sierra Alta Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Bel Air-Beverly Crest
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1314 Sierra Alta Way, Los Angeles, CA 90069
Bel Air-Beverly Crest

Amenities

parking
pool
hot tub
fireplace
media room
microwave
Unit Amenities
fireplace
furnished
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
hot tub
media room
GATED CELEBRITY PAD.. SITED UP A PRIVATE DRIVEWAY.. SLEEK CLEAN AND CRISP CONTEMPORARY WITH WALLS OF GLASS AND CITY TO OCEAN VIEWS, SCREENING ROOM ON LOWER LEVEL, MASTER ON SEPARATE LEVEL AMAZING SKY BAR FEEL AND BATH.. FULLY STATE OF THE ART FURNISHED DOWN TO SHEETS AND TOWELS.. INFINITY EDGE POOL AND SPA.. SECRET GARDEN WITH GASSY YARD AND FOUNTAIN..DETACHED GUEST WITH BATH & KITCHEN.. MOVE RIGHT IN AND LIVE THE GOOD LIFE.. A ONE YEAR MAX LEASE ONLY !!!! SEE AGENT ABOUT SHORTER TERM RATE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1314 SIERRA ALTA Way have any available units?
1314 SIERRA ALTA Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1314 SIERRA ALTA Way have?
Some of 1314 SIERRA ALTA Way's amenities include parking, pool, and hot tub. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1314 SIERRA ALTA Way currently offering any rent specials?
1314 SIERRA ALTA Way is not currently offering any rent specials.
Is 1314 SIERRA ALTA Way pet-friendly?
No, 1314 SIERRA ALTA Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1314 SIERRA ALTA Way offer parking?
Yes, 1314 SIERRA ALTA Way offers parking.
Does 1314 SIERRA ALTA Way have units with washers and dryers?
No, 1314 SIERRA ALTA Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1314 SIERRA ALTA Way have a pool?
Yes, 1314 SIERRA ALTA Way has a pool.
Does 1314 SIERRA ALTA Way have accessible units?
No, 1314 SIERRA ALTA Way does not have accessible units.
Does 1314 SIERRA ALTA Way have units with dishwashers?
No, 1314 SIERRA ALTA Way does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Renting vs Buying an Apartment
How to Get Your Security Deposit Refunded
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Palazzo East
348 S. Hauser Blvd
Los Angeles, CA 90036
11650 National Blvd.
11650 National Blvd
Los Angeles, CA 90066
Sunset Vine Tower
1480 Vine St
Los Angeles, CA 90028
Summerview Beach Resort Luxury Apartments
15353 Weddington St
Los Angeles, CA 91411
Accent
5550 Grosvenor Blvd
Los Angeles, CA 90066
Cornerstone
8609 De Soto Ave
Los Angeles, CA 91304
Gallery at NoHo
5416 Fair Ave
Los Angeles, CA 91601
The Orsini
550 N Figueroa St
Los Angeles, CA 90012

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College