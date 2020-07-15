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12953 Greenleaf Street
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12953 Greenleaf Street

12953 Greenleaf Street · No Longer Available
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Location

12953 Greenleaf Street, Los Angeles, CA 91604
Studio City

Amenities

hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
sauna
LOCATED IN PRESIGOUS STUDIO CITY, SOUTH OF VENTURA BLVD WALKING DISTANCE TO MANY SHOPS AND RESTAURANTS. UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES, WOOD FLOORING, OPEN HIGH CEILINGS WITH A PROFESSIONAL KITCHEN THAT INCORPORATES A 5 BURNER BERTAZZONI STOVE, QUARTZITE STONE COUNTERS, WITH MARBLE ISLAND. AN ENTERTAINERS OR FAMILIES DREAM HOME WITH AN EAT IN KITCHEN ENHANCED BY A WROUGHT IRON WINE CELLER OPEN TO THE FORMAL DINING ROOM. MUD ROOM OFF KITCHEN AND LAUNDRY AREA. GARDEN VIEWS FROM ALL ROOMS. 3 COZY FIREPLACES, LARGE BEDROOMS, EXTRA LARGE MASTER BEDROOM WITH BUILT IN SAUNA AND STEAM SHOWER, WALK IN CLOSET AND PRIVATE ACCESS TO THE BACKYARD AND POOL AREA. OUTDOOR SURROUND SOUND AND SMART HOME SYSTEM WITH SECURITY CAMERAS INCLUDED. LOCATED WITHIN THE DIXIE CANYON COMMUNITY CHARTER SCHOOL RATED 9 AS ONE OF THE TOP ELEMENTARY SCHOOLS IN THE AREA. MANY PRESTIGEOUS PRIVATE SHOOLS NEARBY! ENCLOSED 2 CAR GARAGE. THIS GATED GEM IS A MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12953 Greenleaf Street have any available units?
12953 Greenleaf Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 12953 Greenleaf Street have?
Some of 12953 Greenleaf Street's amenities include hardwood floors, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12953 Greenleaf Street currently offering any rent specials?
12953 Greenleaf Street is not currently offering any rent specials.
Is 12953 Greenleaf Street pet-friendly?
No, 12953 Greenleaf Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 12953 Greenleaf Street offer parking?
Yes, 12953 Greenleaf Street offers parking.
Does 12953 Greenleaf Street have units with washers and dryers?
No, 12953 Greenleaf Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12953 Greenleaf Street have a pool?
Yes, 12953 Greenleaf Street has a pool.
Does 12953 Greenleaf Street have accessible units?
No, 12953 Greenleaf Street does not have accessible units.
Does 12953 Greenleaf Street have units with dishwashers?
No, 12953 Greenleaf Street does not have units with dishwashers.
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