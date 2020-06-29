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1239 South ORANGE Drive
Last updated February 19 2020 at 12:57 PM

1239 South ORANGE Drive

1239 South Orange Drive · No Longer Available
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Location

1239 South Orange Drive, Los Angeles, CA 90019
PICO

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
SPACIOUS LOFT-STYLE 1BD/1BA APARTMENT ABOVE A DETACHED THREE CAR GARAGE. THIS LEGAL UNIT IS LOCATED AT THE BACK OF THE PROPERTY BEHIND THE MAIN HOUSE. IT'S GATE, IT'S PRIVATE, IT'S QUIET AND IT'S SECURE. FABULOUS OPEN LIVING SPACE WITH LOTS OF NATURAL LIGHT. FRENCH OAK FINISHED LAMINATE FLOORS, FRENCH DOORS, A JULIETTE BALCONY, RECESSED LIGHTS, REMODELED BATH WITH GLASS TILE. UPDATED KITCHEN COMES WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES (GAS STOVE, REFRIGERATOR, DISHWASHER, BUILT-IN MICROWAVE). SEPARATE LAUNDRY ROOM ON GROUND (GARAGE) LEVEL, WASHER/DRYER IS INCLUDED. THE UNIT COMES WITH A LARGE STORAGE ROOM AND A ONE CAR GARAGE. THE GARAGE WILL ACCOMMODATE A SMALL CAR ONLY. ONE UNCOVERED PARKING SPOT NEXT TO A PRIVATE OUTDOOR PATIO. THE SPACE IS PERFECT FOR SOMEONE WHO NEEDS STORAGE SPACE, 'WORK FROM HOME', OR THE 'CONDO ALTERNATIVE SEEKER'. SITUATED ON A QUIET TREE LINE STREET AND CENTRALLY LOCATED IN THE MIRACLE MILE AREA CLOSE TO ALL THE WESTSIDE HOT SPOTS. ONE SMALL PET (UNDER 15 LBS).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1239 South ORANGE Drive have any available units?
1239 South ORANGE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1239 South ORANGE Drive have?
Some of 1239 South ORANGE Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1239 South ORANGE Drive currently offering any rent specials?
1239 South ORANGE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1239 South ORANGE Drive pet-friendly?
Yes, 1239 South ORANGE Drive is pet friendly.
Does 1239 South ORANGE Drive offer parking?
Yes, 1239 South ORANGE Drive offers parking.
Does 1239 South ORANGE Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1239 South ORANGE Drive offers units with in unit laundry.
Does 1239 South ORANGE Drive have a pool?
No, 1239 South ORANGE Drive does not have a pool.
Does 1239 South ORANGE Drive have accessible units?
No, 1239 South ORANGE Drive does not have accessible units.
Does 1239 South ORANGE Drive have units with dishwashers?
Yes, 1239 South ORANGE Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.
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