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Los Angeles, CA
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11985 MAYFIELD Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

11985 MAYFIELD Avenue

11985 W Mayfield Ave · No Longer Available
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Location

11985 W Mayfield Ave, Los Angeles, CA 90049
Brentwood

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11985 MAYFIELD Avenue have any available units?
11985 MAYFIELD Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11985 MAYFIELD Avenue have?
Some of 11985 MAYFIELD Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11985 MAYFIELD Avenue currently offering any rent specials?
11985 MAYFIELD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 11985 MAYFIELD Avenue pet-friendly?
No, 11985 MAYFIELD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 11985 MAYFIELD Avenue offer parking?
Yes, 11985 MAYFIELD Avenue offers parking.
Does 11985 MAYFIELD Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 11985 MAYFIELD Avenue offers units with in unit laundry.
Does 11985 MAYFIELD Avenue have a pool?
No, 11985 MAYFIELD Avenue does not have a pool.
Does 11985 MAYFIELD Avenue have accessible units?
No, 11985 MAYFIELD Avenue does not have accessible units.
Does 11985 MAYFIELD Avenue have units with dishwashers?
Yes, 11985 MAYFIELD Avenue has units with dishwashers.
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