11524 Moorpark St 4

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SPACIOUS TOWNHOUSE, WASHER DRYER, CENTRAL AC, WD - Property Id: 61291
11524 MOORPARK ST. STUDIO CITY CA 91602
GREAT LOCATION! TOWNHOUSE, WASHER DRYER, WD FLR, CENTRAL AC, PET OK Not Specified units 2-car Subterranean Parking. PRIME LOCATION!! NEAR TUJUNGA VILLAGE, VITELLO'S, AROMA CAFE, EASY FREEWAY ACCESS. SMALL BUILDING ONLY 9 UNITS APPROX 1000 SQFT, 2 BEDROOMS, 1.5 BATHROOMS TOWNHOUSE RENT IS $2995 A MONTH 2 PARKING SPACES TANDEM SUBTERRANEAN GARAGE WOOD LAMINATE FLOOR IN LIVING ROOM AND DINING AREA CARPET IN BEDROOMS LOTS OF CLOSETS AND STORAGE PATIO OFF THE LIVING ROOM HIGH CEILINGS CENTRAL AC/HEAT FIREPLACE WASHER DRYER IN UNIT GAS STOVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR, MICROWAVE BRIGHT & SPACIOUS BALCONY OFF THE MASTER BEDROOM WATER & TRASH PAID ONE YEAR MINIMUM LEASE 1 SMALL PET OK WITH $500 PET DEPOSIT (20 LBS MAX) NON-AGGRESSIVE BREED
818 376 9102
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Property Id 61291
(RLNE5711589)