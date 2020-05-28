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11524 Moorpark St 4
Last updated June 15 2020 at 5:16 PM

11524 Moorpark St 4

11524 Moorpark Street · (818) 376-9102
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Location

11524 Moorpark Street, Los Angeles, CA 91602
Studio City

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 4 · Avail. now

$2,895

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2 Bed · 1.5 Bath · 956 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
SPACIOUS TOWNHOUSE, WASHER DRYER, CENTRAL AC, WD - Property Id: 61291

11524 MOORPARK ST. STUDIO CITY CA 91602

GREAT LOCATION! TOWNHOUSE, WASHER DRYER, WD FLR, CENTRAL AC, PET OK Not Specified units 2-car Subterranean Parking. PRIME LOCATION!! NEAR TUJUNGA VILLAGE, VITELLO'S, AROMA CAFE, EASY FREEWAY ACCESS. SMALL BUILDING ONLY 9 UNITS APPROX 1000 SQFT, 2 BEDROOMS, 1.5 BATHROOMS TOWNHOUSE RENT IS $2995 A MONTH 2 PARKING SPACES TANDEM SUBTERRANEAN GARAGE WOOD LAMINATE FLOOR IN LIVING ROOM AND DINING AREA CARPET IN BEDROOMS LOTS OF CLOSETS AND STORAGE PATIO OFF THE LIVING ROOM HIGH CEILINGS CENTRAL AC/HEAT FIREPLACE WASHER DRYER IN UNIT GAS STOVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR, MICROWAVE BRIGHT & SPACIOUS BALCONY OFF THE MASTER BEDROOM WATER & TRASH PAID ONE YEAR MINIMUM LEASE 1 SMALL PET OK WITH $500 PET DEPOSIT (20 LBS MAX) NON-AGGRESSIVE BREED

818 376 9102

www.RealtySourceListings.com
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/61291
Property Id 61291

(RLNE5711589)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11524 Moorpark St 4 have any available units?
11524 Moorpark St 4 has a unit available for $2,895 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11524 Moorpark St 4 have?
Some of 11524 Moorpark St 4's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11524 Moorpark St 4 currently offering any rent specials?
11524 Moorpark St 4 isn't currently offering any rent specials.
Is 11524 Moorpark St 4 pet-friendly?
No, 11524 Moorpark St 4 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 11524 Moorpark St 4 offer parking?
Yes, 11524 Moorpark St 4 does offer parking.
Does 11524 Moorpark St 4 have units with washers and dryers?
Yes, 11524 Moorpark St 4 offers units with in unit laundry.
Does 11524 Moorpark St 4 have a pool?
No, 11524 Moorpark St 4 does not have a pool.
Does 11524 Moorpark St 4 have accessible units?
No, 11524 Moorpark St 4 does not have accessible units.
Does 11524 Moorpark St 4 have units with dishwashers?
Yes, 11524 Moorpark St 4 has units with dishwashers.
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