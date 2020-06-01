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1011 Ridgeley Drive
Last updated February 19 2020 at 9:45 AM

1011 Ridgeley Drive

1011 South Ridgeley Drive · No Longer Available
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Location

1011 South Ridgeley Drive, Los Angeles, CA 90036
Mid-City West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
cable included
recently renovated
internet access
Unit Amenities
cable included
furnished
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
internet access
2 BEDROOM/1 BATHROOM, FURNISHED, LARGE KITCHEN, FORMAL DINING ROOM, LARGE UPDATED BATHROOM, COVERED FRONT PORCH AREA, WASHER & DRYER AND LARGE BACKYARD. ON ONE OF MIRACLE MILE GREAT BLOCKS.

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PLEASE NOTE: THERE IS A $150 END OF STAY CLEANING FEE AND A $4,200 FULLY REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1011 Ridgeley Drive have any available units?
1011 Ridgeley Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1011 Ridgeley Drive have?
Some of 1011 Ridgeley Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1011 Ridgeley Drive currently offering any rent specials?
1011 Ridgeley Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1011 Ridgeley Drive pet-friendly?
No, 1011 Ridgeley Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1011 Ridgeley Drive offer parking?
No, 1011 Ridgeley Drive does not offer parking.
Does 1011 Ridgeley Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1011 Ridgeley Drive offers units with in unit laundry.
Does 1011 Ridgeley Drive have a pool?
No, 1011 Ridgeley Drive does not have a pool.
Does 1011 Ridgeley Drive have accessible units?
No, 1011 Ridgeley Drive does not have accessible units.
Does 1011 Ridgeley Drive have units with dishwashers?
No, 1011 Ridgeley Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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