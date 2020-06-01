1011 Ridgeley Drive

Amenities
2 BEDROOM/1 BATHROOM, FURNISHED, LARGE KITCHEN, FORMAL DINING ROOM, LARGE UPDATED BATHROOM, COVERED FRONT PORCH AREA, WASHER & DRYER AND LARGE BACKYARD. ON ONE OF MIRACLE MILE GREAT BLOCKS.
HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, 46 FLAT SCREEN TV IN LIVING ROOM, 32 Flat screens in each bedroom. FREE CABLE & FREE WIRELESS INTERNET.
There are queen size beds in each of the bedrooms.
3 BLOCKS FROM WILSHIRE BLVD./ WALKING DISTANCE TO LACMA MUSEUM, SAG (SCREEN ACTORS GUILD), RESTAURANTS, ETC...
PLEASE NOTE: THERE IS A $150 END OF STAY CLEANING FEE AND A $4,200 FULLY REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT.