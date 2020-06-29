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41 Kempton.
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Irvine, CA
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41 Kempton
Last updated March 4 2020 at 3:30 AM

41 Kempton

41 Kempton · No Longer Available
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Location

41 Kempton, Irvine, CA 92620
Stonegate

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
NEW WATER-PROOF WOOD FLOOR WILL BE INSTALLED AFTER TENANT MOVE OUT***CHARMING SINGLE STORY CONDO W/ 2 BED+1.5 BATH+1 CAR ATTACHED GARAGE W/APPROX 1,150 SF OF LIVING SPACE WHICH FEELS MUCH BIGGER***LARGE FRONT PATIO SPACE***MOST POPULAR PLAN 1 OF SANTA CLARA IN THE NEWER DEVELOPMENT OF STONEGATE COMMUNITY***ALL LIVING SPACE CONVENIENTLY ON ONE STORY W/WIDE OPEN FLOOR PLAN DESIGNED BY IRVINE PACIFIC HOMES***SPACIOUS LIVING ROOM W/RECESSED LIGHTS***GOURMET KITCHEN W/WHITE CABINETRY, GRANITE COUNTER TOP, SS APPLIANCES, CONVENIENT BREAKFAST BAR OVERLOOKING GENEROUS GREAT ROOM***SPACIOUS MASTER BEDROOM W/LARGE WALK-IN CLOSET***SPACIOUS MASTER BATHROOM W/ DUAL SINKS, LARGE TUB W/ENCLOSED SHOWER DOOR***ORIGINAL DEN IS CONVERTED INTO 2ND BEDROOM W/DOUBLE DOOR & PLANTATION SHUTTER FOR CONVENIENT***STACKABLE WASHER & DRYER INSIDE***ONE CAR ATTACHED GARAGE***MODEL PERFECT HOME IS RARELY ON THE MARKET FOR THIS PRICE***YOU WILL ENJOY WALKING DISTANCE TO JEFFREY TRIAL FOR JOGGING, BIKING EXERCISING***CURRENTLY TENANT OCCUPIED AND WILL MOVE OUT ON 02/09/2020***PROPERTY WILL REFRESH INTO MOVE-IN CONDITION AFTER***MUST SEE***IT WON'T LAST LONG**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

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Frequently Asked Questions

Does 41 Kempton have any available units?
41 Kempton doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 41 Kempton have?
Some of 41 Kempton's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 41 Kempton currently offering any rent specials?
41 Kempton is not currently offering any rent specials.
Is 41 Kempton pet-friendly?
No, 41 Kempton is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 41 Kempton offer parking?
Yes, 41 Kempton offers parking.
Does 41 Kempton have units with washers and dryers?
Yes, 41 Kempton offers units with in unit laundry.
Does 41 Kempton have a pool?
No, 41 Kempton does not have a pool.
Does 41 Kempton have accessible units?
No, 41 Kempton does not have accessible units.
Does 41 Kempton have units with dishwashers?
Yes, 41 Kempton has units with dishwashers.
Does 41 Kempton have units with air conditioning?
No, 41 Kempton does not have units with air conditioning.

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