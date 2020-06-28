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Irvine, CA
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38 Leucadia
Last updated September 9 2019 at 2:34 AM

38 Leucadia

38 Leucadia · No Longer Available
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Location

38 Leucadia, Irvine, CA 92602
Northpark Square

Amenities

on-site laundry
garage
gym
Unit Amenities
Property Amenities
gym
on-site laundry
parking
garage
ONE OF THE NICEST AREA IN NORTH PARK COMMUNITY,GREAT LOCATION ,LIGHT AND BRIGHT THIS 2 BEDROOMS, 2 BATHS TOWN-HOME WITH 2 CAR GARAGE IS THE STEAL FOR THIS RENT PRICE, TOP LEVEL MASTER-BEDROOM ONLY WITH DUAL SINK VANITY, HUGE WALKING CLOSET IS PERFECT FOR THAT ADDED PRIVACY, MAIN LEVEL HAS 2ND BEDROOM AND FULL BATH, HUGE DINNING AREA , KITCHEN AND A SEPARATE LAUNDRY-ROOM TOO.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 38 Leucadia have any available units?
38 Leucadia doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
Is 38 Leucadia currently offering any rent specials?
38 Leucadia is not currently offering any rent specials.
Is 38 Leucadia pet-friendly?
No, 38 Leucadia is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 38 Leucadia offer parking?
Yes, 38 Leucadia offers parking.
Does 38 Leucadia have units with washers and dryers?
No, 38 Leucadia does not offer units with in unit laundry.
Does 38 Leucadia have a pool?
No, 38 Leucadia does not have a pool.
Does 38 Leucadia have accessible units?
No, 38 Leucadia does not have accessible units.
Does 38 Leucadia have units with dishwashers?
No, 38 Leucadia does not have units with dishwashers.
Does 38 Leucadia have units with air conditioning?
No, 38 Leucadia does not have units with air conditioning.
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