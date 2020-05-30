All apartments in Irvine
Find more places like 22 Capistrano.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Irvine, CA
/
22 Capistrano
Last updated September 3 2019 at 2:51 PM

22 Capistrano

22 Capistrano · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Irvine
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

22 Capistrano, Irvine, CA 92602
Northpark Square

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
playground
pool
bbq/grill
garage
hot tub
LIVE BEAUTIFUL IN MAGNIFICENT NORTH PARK SQUARE! COME LIVE THE LIFE STYLE THAT YOU DESERVE IN THE EXCLUSIVE BEL AIR TRACK. THIS IS ***A VERY COMFORTABLE FLOOR PLAN, 4 BEDROOMS ALL WITH THEIR OWN WALK-IN CLOSETS, ONE WITH THE SECONDARY SUITE BUILDER OPTION WHICH ALSO INClUDES SHOWER AND TUB, MASTER SUITE WITH ATTACHED DELUX BATH, DUAL SINKS, BATH TUB AND SEPARATE SHOWER. GOURMET ISLAND KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, AMPLE CABINETS, COUNTER SPACE AND BREAKFAST NOOK. LARGE HARD TO FIND WALK-IN-PANTRY. THE KITCHEN OPENS TO THE FAMILY ROOM WHICH INCLUDES A BEAUTIFUL FIREPLACE AND BUILT-IN ENTERTAINMENT SYSTEM CABINET. THE BACK YARD SHOWCASES A COVERED PATIO AND CUSTOM LAWN AREA WITH BIULT-IN BBQ. CONVENIENT CENTRAL VACUUM SYSTEM CE WITH OUTLETS THROUGH OUT THE WHOLE HOME ENJOY LUXURY AMENITIES. SUCH ARE THEIR JUNIOR OLYMPIC SIZED POOL, SPA, SPORT COURT, EXTENSIVE PARKS, TOT LOT AND MORE. AWARD WINNING SCHOOLS OF HICKS CANYON ELEMENTARY, ORCHARD HILLS MIDLE AND BECKMAN HIGH. NEAR MARKET PLACE, ORCHARD HILLS, FREEWAYS, DINING AND SHOPPING, TOLL ROADS, HIKING, RIDING, BIKING AND MORE. THIS HOME HAS A PREMIUM INTERIOR LOCATION, SUPER LOW PROPERTY TAX, ASSESSMENTS & ASSOCIATION. Walking distance to Beckman High and more.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22 Capistrano have any available units?
22 Capistrano doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 22 Capistrano have?
Some of 22 Capistrano's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22 Capistrano currently offering any rent specials?
22 Capistrano is not currently offering any rent specials.
Is 22 Capistrano pet-friendly?
No, 22 Capistrano is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 22 Capistrano offer parking?
Yes, 22 Capistrano offers parking.
Does 22 Capistrano have units with washers and dryers?
No, 22 Capistrano does not offer units with in unit laundry.
Does 22 Capistrano have a pool?
Yes, 22 Capistrano has a pool.
Does 22 Capistrano have accessible units?
No, 22 Capistrano does not have accessible units.
Does 22 Capistrano have units with dishwashers?
Yes, 22 Capistrano has units with dishwashers.
Does 22 Capistrano have units with air conditioning?
No, 22 Capistrano does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
The Best & Worst Cities for Dating 2019
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Woodbridge Apartments
50 Eastshore
Irvine, CA 92604
Sofi Irvine
2750 Kelvin Ave
Irvine, CA 92614
Astoria at Central Park West
401 Rockefeller
Irvine, CA 92612
Kelvin Court
2552 Kelvin Ave
Irvine, CA 92614
Elements
1000 Elements Way
Irvine, CA 92612
The Carlyle
18880 Douglas
Irvine, CA 92612
Skyloft
2700 Main Street
Irvine, CA 92614
The Royce
3333 Michelson Drive
Irvine, CA 92612

Similar Pages

Irvine 1 Bedroom ApartmentsIrvine 2 Bedroom Apartments
Irvine 2 Bedroom, 2 Bathroom ApartmentsIrvine Pet Friendly Apartments
Irvine Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CASanta Ana, CARancho Cucamonga, CAPasadena, CA
Huntington Beach, CACorona, CAFullerton, CACosta Mesa, CAOntario, CAMoreno Valley, CAOrange, CA
West Covina, CAMission Viejo, CAChino Hills, CATustin, CALake Forest, CAWhittier, CA

Nearby Neighborhoods

Irvine Business ComplexWoodbridge
Westpark
Rancho San Joaquin

Apartments Near Colleges

University of California-IrvineConcordia University-Irvine
Irvine Valley CollegeBrandman University
California Institute of Technology