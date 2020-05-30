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Irvine, CA
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212 Rose Arch
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

212 Rose Arch

212 Rose Arch · No Longer Available
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Irvine
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Location

212 Rose Arch, Irvine, CA 92620
Northwood

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
pool
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 212 Rose Arch have any available units?
212 Rose Arch doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 212 Rose Arch have?
Some of 212 Rose Arch's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 212 Rose Arch currently offering any rent specials?
212 Rose Arch isn't currently offering any rent specials.
Is 212 Rose Arch pet-friendly?
No, 212 Rose Arch is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 212 Rose Arch offer parking?
Yes, 212 Rose Arch does offer parking.
Does 212 Rose Arch have units with washers and dryers?
No, 212 Rose Arch does not offer units with in unit laundry.
Does 212 Rose Arch have a pool?
Yes, 212 Rose Arch has a pool.
Does 212 Rose Arch have accessible units?
No, 212 Rose Arch does not have accessible units.
Does 212 Rose Arch have units with dishwashers?
Yes, 212 Rose Arch has units with dishwashers.
Does 212 Rose Arch have units with air conditioning?
No, 212 Rose Arch does not have units with air conditioning.
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