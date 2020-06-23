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Irvine, CA
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20 Stanford Court
Last updated December 19 2019 at 10:10 AM

20 Stanford Court

20 Stanford Court · No Longer Available
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Irvine
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Location

20 Stanford Court, Irvine, CA 92612
University Town Center

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
tennis court
EXCELLENT LOCATION - UPPER END UNIT. 2 BEDROOMS, 1.25 BATHS. 1 CAR GARAGE. NEWLY REMODELED THROUGHOUT. NEW FLOORS, NEW CABINETS, NEW COUNTERS, NEW PAINT, NEW LIGHTING, NEW DISHWASHER, NEW STAINLESS REFRIGERATOR, NEW MICROWAVE. LIGHT & BRIGHT, CATHEDRAL CEILINGS & FIREPLACE IN LIVING ROOM. WASHER, DRYER & REFRIGERATOR INCLUDED. WALK TO UNIVERSITY, RESTAURANTS, SHOPPING, ETC. COMMUNITY POOL, SPA, TENNIS. NON-SMOKING. OWNER MAY CONSIDER SMALL DOG. CONTACT HEATHERSAITO@AOL.COM FOR A PRIVATE SHOWING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20 Stanford Court have any available units?
20 Stanford Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 20 Stanford Court have?
Some of 20 Stanford Court's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20 Stanford Court currently offering any rent specials?
20 Stanford Court is not currently offering any rent specials.
Is 20 Stanford Court pet-friendly?
Yes, 20 Stanford Court is pet friendly.
Does 20 Stanford Court offer parking?
Yes, 20 Stanford Court offers parking.
Does 20 Stanford Court have units with washers and dryers?
Yes, 20 Stanford Court offers units with in unit laundry.
Does 20 Stanford Court have a pool?
Yes, 20 Stanford Court has a pool.
Does 20 Stanford Court have accessible units?
No, 20 Stanford Court does not have accessible units.
Does 20 Stanford Court have units with dishwashers?
Yes, 20 Stanford Court has units with dishwashers.
Does 20 Stanford Court have units with air conditioning?
No, 20 Stanford Court does not have units with air conditioning.
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