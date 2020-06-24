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Irvine, CA
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112 Full Sun
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

112 Full Sun

112 Full Sun · No Longer Available
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Location

112 Full Sun, Irvine, CA 92618
Oak Creek

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
guest parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 112 Full Sun have any available units?
112 Full Sun doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 112 Full Sun have?
Some of 112 Full Sun's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 112 Full Sun currently offering any rent specials?
112 Full Sun is not currently offering any rent specials.
Is 112 Full Sun pet-friendly?
No, 112 Full Sun is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 112 Full Sun offer parking?
Yes, 112 Full Sun offers parking.
Does 112 Full Sun have units with washers and dryers?
No, 112 Full Sun does not offer units with in unit laundry.
Does 112 Full Sun have a pool?
No, 112 Full Sun does not have a pool.
Does 112 Full Sun have accessible units?
No, 112 Full Sun does not have accessible units.
Does 112 Full Sun have units with dishwashers?
Yes, 112 Full Sun has units with dishwashers.
Does 112 Full Sun have units with air conditioning?
No, 112 Full Sun does not have units with air conditioning.
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