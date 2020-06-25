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8745 Placer Circle
Last updated April 10 2019 at 2:07 AM

8745 Placer Circle

8745 Placer Circle · No Longer Available
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Location

8745 Placer Circle, Huntington Beach, CA 92646

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
gym
parking
pool
garage
tennis court
SENIOR 55 PLUS HUNTINGTON LANDMARK, BEAUTFUL SINGLE STORY TWO BEDROOM, 2 BATH "MARINA MODEL",GREAT LOCATION. THIS UNIT IS SO CLOSE O THE OCEAN, FEEL THE OCEAN BREEZES. BEAUTIFUL LAMINATED WOOD FLOORS THROUGHOUT. GUEST BATHROOM HAS BEEN UPGRADED, TWO SKYLIGHTS IN UNIT AND SHUTTERS ON WINDOWS. 1 CAR GARAGE WITH GARAGE DOOR OPENER. RECENT DISHWASHER, NEW KITCHEN SINK AND GARBARGE DISPOSAL. INCLUDES WASHER/DRYER, REFRIGERATOR. LOVELY COURTYARD ENTRY FOR YOUR LEISURE PLEASURE AND ADDITIONAL BACK PATIO. LANDMARK OFFERS MANY PLANNED ACTIVITIES; TENNIS, PICKLEBALL, GOLF CLUBS, LIBRARY, GYM, CERAMICS,WOODSHOP.
2 POOLS, 2 SPAS, PARTIES, DINNERS AND MORE. 24 HR. GUARD GATED. NON-SMOKERS/NO PETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8745 Placer Circle have any available units?
8745 Placer Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Huntington Beach, CA.
What amenities does 8745 Placer Circle have?
Some of 8745 Placer Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8745 Placer Circle currently offering any rent specials?
8745 Placer Circle is not currently offering any rent specials.
Is 8745 Placer Circle pet-friendly?
No, 8745 Placer Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Huntington Beach.
Does 8745 Placer Circle offer parking?
Yes, 8745 Placer Circle offers parking.
Does 8745 Placer Circle have units with washers and dryers?
Yes, 8745 Placer Circle offers units with in unit laundry.
Does 8745 Placer Circle have a pool?
Yes, 8745 Placer Circle has a pool.
Does 8745 Placer Circle have accessible units?
No, 8745 Placer Circle does not have accessible units.
Does 8745 Placer Circle have units with dishwashers?
Yes, 8745 Placer Circle has units with dishwashers.
Does 8745 Placer Circle have units with air conditioning?
No, 8745 Placer Circle does not have units with air conditioning.
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