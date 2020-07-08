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Huntington Beach, CA
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19941 Piccadilly Lane
Last updated September 27 2019 at 11:22 PM

19941 Piccadilly Lane

19941 Piccadilly Lane · No Longer Available
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Location

19941 Piccadilly Lane, Huntington Beach, CA 92646
Adams

Amenities

patio / balcony
pet friendly
parking
pool
clubhouse
hot tub
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
hot tub
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19941 Piccadilly Lane have any available units?
19941 Piccadilly Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Huntington Beach, CA.
What amenities does 19941 Piccadilly Lane have?
Some of 19941 Piccadilly Lane's amenities include patio / balcony, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19941 Piccadilly Lane currently offering any rent specials?
19941 Piccadilly Lane is not currently offering any rent specials.
Is 19941 Piccadilly Lane pet-friendly?
Yes, 19941 Piccadilly Lane is pet friendly.
Does 19941 Piccadilly Lane offer parking?
Yes, 19941 Piccadilly Lane offers parking.
Does 19941 Piccadilly Lane have units with washers and dryers?
No, 19941 Piccadilly Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 19941 Piccadilly Lane have a pool?
Yes, 19941 Piccadilly Lane has a pool.
Does 19941 Piccadilly Lane have accessible units?
No, 19941 Piccadilly Lane does not have accessible units.
Does 19941 Piccadilly Lane have units with dishwashers?
No, 19941 Piccadilly Lane does not have units with dishwashers.
Does 19941 Piccadilly Lane have units with air conditioning?
No, 19941 Piccadilly Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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