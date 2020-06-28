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Chula Vista, CA
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329 J STREET
Last updated November 20 2019 at 6:06 AM

329 J STREET

329 J Street · No Longer Available
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Location

329 J Street, Chula Vista, CA 91910
Central Chula Vista

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
AWESOME 2 BEDROOMS 2 BATHS, SINGLE STORY CONDO WITH BEAUTIFUL UPGRADES. STEP THROUGH YOUR FRONT DOOR AND NOTICE THE RICH LAMINATE FLOORING IN THE LIVING ROOM, ALONG WITH PICTURE WINDOWS. VISIT THE KITCHEN WITH TILE FLOORING, CLASSIC CABINETRY, GRANITE COUNTERTOPS, MATCHING BUILT IN STAINLESS STEEL APPLIANCES AND SPACE FOR A KITCHEN NOOK WITH FRENCH PANED PATIO DOORS LEADING TO A PRIVATE BACKYARD. COMMUNITY OFFERS A SPARKLING POOL AND A SPACIOUS SUNDECK. THIS UNIT ALSO COMES WITH A DETACHED 1 CAR GARAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 329 J STREET have any available units?
329 J STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chula Vista, CA.
How much is rent in Chula Vista, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chula Vista Rent Report.
What amenities does 329 J STREET have?
Some of 329 J STREET's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 329 J STREET currently offering any rent specials?
329 J STREET is not currently offering any rent specials.
Is 329 J STREET pet-friendly?
No, 329 J STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chula Vista.
Does 329 J STREET offer parking?
Yes, 329 J STREET offers parking.
Does 329 J STREET have units with washers and dryers?
No, 329 J STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 329 J STREET have a pool?
Yes, 329 J STREET has a pool.
Does 329 J STREET have accessible units?
No, 329 J STREET does not have accessible units.
Does 329 J STREET have units with dishwashers?
No, 329 J STREET does not have units with dishwashers.
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