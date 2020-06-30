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Phoenix, AZ
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4537 E THUNDER HAWK Road
Last updated January 15 2020 at 6:10 AM

4537 E THUNDER HAWK Road

4537 East Thunder Hawk Road · No Longer Available
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Location

4537 East Thunder Hawk Road, Phoenix, AZ 85331
Ashler Hills Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4537 E THUNDER HAWK Road have any available units?
4537 E THUNDER HAWK Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4537 E THUNDER HAWK Road have?
Some of 4537 E THUNDER HAWK Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4537 E THUNDER HAWK Road currently offering any rent specials?
4537 E THUNDER HAWK Road is not currently offering any rent specials.
Is 4537 E THUNDER HAWK Road pet-friendly?
No, 4537 E THUNDER HAWK Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4537 E THUNDER HAWK Road offer parking?
Yes, 4537 E THUNDER HAWK Road offers parking.
Does 4537 E THUNDER HAWK Road have units with washers and dryers?
Yes, 4537 E THUNDER HAWK Road offers units with in unit laundry.
Does 4537 E THUNDER HAWK Road have a pool?
Yes, 4537 E THUNDER HAWK Road has a pool.
Does 4537 E THUNDER HAWK Road have accessible units?
No, 4537 E THUNDER HAWK Road does not have accessible units.
Does 4537 E THUNDER HAWK Road have units with dishwashers?
Yes, 4537 E THUNDER HAWK Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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