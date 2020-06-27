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3952 W Palomino Rd
Last updated July 24 2019 at 9:55 AM

3952 W Palomino Rd

3952 West Palomino Road · No Longer Available
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Location

3952 West Palomino Road, Phoenix, AZ 85019

Amenities

on-site laundry
pet friendly
recently renovated
carpet
Unit Amenities
carpet
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
2 Bed 1 Bath TOWN HOME Call today Ryan 602-400-5090 - Subdivision: HALLCRAFT VILLAS

FRONT SECURITY DOOR, STORAGE/LAUNDRY ROOM: RECENT REMODEL: NEWER FLOORING: NEWER TILE IN KITCHEN,EAT IN & BATHS, UPGRADED CARPET IN BEDROOMS & LVG.ROOM, NEW INTERIOR PAINTING, UPDATED KITCHEN:NEW OAK CABINETS & TILE COUNTERS & UPDATED APPLIANCES & FIXTURES, NEW RECESSED LIGHTS IN KITCHEN, NEW INTERIOR DOORS & HARDWARE, NEWER CLOSET DOORS, WINDOW COVERINGS, NEWER HOT WATER TANK.

Cross Streets: 39TH AVE & CAMELBACK Directions: NORTH ON 39TH AVE TO ACCESS FRONTAGE ROAD, LEFT TO COMMUNITY. NORTH TO PALOMINO, EAST TO UNIT.

Lessee to verify all information to be correct. CALL or TEXT#: 602-400-5090

Ryan S. VANOTTI PLC
Realtor
11024 N 28th Dr Suite#145
Phoenix, AZ 85029
CELL & TEXT#: 602-400-5090
E-Mail: ryan@gorenter.com
Brokerage Co: GoRenter.com, LLC

(RLNE5044645)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3952 W Palomino Rd have any available units?
3952 W Palomino Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3952 W Palomino Rd have?
Some of 3952 W Palomino Rd's amenities include on-site laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3952 W Palomino Rd currently offering any rent specials?
3952 W Palomino Rd is not currently offering any rent specials.
Is 3952 W Palomino Rd pet-friendly?
Yes, 3952 W Palomino Rd is pet friendly.
Does 3952 W Palomino Rd offer parking?
No, 3952 W Palomino Rd does not offer parking.
Does 3952 W Palomino Rd have units with washers and dryers?
No, 3952 W Palomino Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 3952 W Palomino Rd have a pool?
No, 3952 W Palomino Rd does not have a pool.
Does 3952 W Palomino Rd have accessible units?
No, 3952 W Palomino Rd does not have accessible units.
Does 3952 W Palomino Rd have units with dishwashers?
No, 3952 W Palomino Rd does not have units with dishwashers.
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