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2564 W. Preserve Wy
Last updated May 3 2020 at 10:38 AM

2564 W. Preserve Wy

2564 West Preserve Way · No Longer Available
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Location

2564 West Preserve Way, Phoenix, AZ 85085
Carefree Crossing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
2564 W. Preserve Wy Available 06/01/20 3 BEDROOM HOME IN CAREFREE CROSSING - AVAILABLE FOR MOVE IN MAY 1. CAREFREE CROSSING SINGLE LEVEL 3 BEDROOM 2 BATH SPLIT FLOORPLAN HOME WITH TRAVERTINE TILE IN ALL THE RIGHT PLACES. LARGE GREAT ROOM AND KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, GAS RANGE, BREAKFAST BAR, LARGE CLOSET PANTRY AND SEPARATE FORMAL DINING ROOM. NICE SIZED BEDROOMS WITH CARPET AND FULL BATH. INSIDE LAUNDRY WITH WASHER/DRYER INCLUDED. PRIVATE MASTER SUITE WITH HUGE WALK IN CLOSET AND MASTER BATH WITH DOUBLE SINKS AND SEPARATE SHOWER AND GARDEN TUB. UPGRADED FIXTURES AND CEILING FANS. COVERED PATIO AND PRIVATE BACKYARD. EASY CARE DESERT LANDSCAPING. NO SMOKING! TENANT PAYS ALL UTILITIES AND CARES FOR LANDSCAPING. TENANT MUST SHOW PROOF OF RENTERS INSURANCE AT MOVE IN. TENANT TO VERIFY SCHOOLS. SORRY, NO PETS/ASSISTIVE ANIMALS ONLY. TENANT PAYS 2.3% RENTAL TAX MONTHLY

No Pets Allowed

(RLNE3444618)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2564 W. Preserve Wy have any available units?
2564 W. Preserve Wy doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2564 W. Preserve Wy have?
Some of 2564 W. Preserve Wy's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2564 W. Preserve Wy currently offering any rent specials?
2564 W. Preserve Wy is not currently offering any rent specials.
Is 2564 W. Preserve Wy pet-friendly?
No, 2564 W. Preserve Wy is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2564 W. Preserve Wy offer parking?
Yes, 2564 W. Preserve Wy offers parking.
Does 2564 W. Preserve Wy have units with washers and dryers?
Yes, 2564 W. Preserve Wy offers units with in unit laundry.
Does 2564 W. Preserve Wy have a pool?
No, 2564 W. Preserve Wy does not have a pool.
Does 2564 W. Preserve Wy have accessible units?
No, 2564 W. Preserve Wy does not have accessible units.
Does 2564 W. Preserve Wy have units with dishwashers?
Yes, 2564 W. Preserve Wy has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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