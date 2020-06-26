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Fair Oaks, VA
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4156 CALAIS POINT COURT
Last updated June 19 2019 at 10:19 AM

4156 CALAIS POINT COURT

4156 Calais Point Court · No Longer Available
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Location

4156 Calais Point Court, Fair Oaks, VA 22033

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
2YEAR+ LEASE. BRICK, END UNIT, NEWER GARAGE DOOR, HARDWOOD FLOOR ON MAIN LEVEL, LOWER LEVEL AND STAIRS; UPPER LEVEL-NEWER CARPET; BEDROOMS--VAULTED CEILINGS; BATHROOMS--GRANITE COUNTERS IN ALL; CLEAN; KITCHEN--BEAUTIFUL TILE, SS APPLIANCES; ISLAND; FAMILY ROOM, DINING ROOM AND BREAKFAST NOOK--OPEN FLOOR PLAN; REAR--PRIVATE, FULL OF NATURAL LIGHT; GREAT FOR ENTERTAINING; LOWER LEVEL-RECESSED LIGHTS, HARDWOOD FLOOR, WALKS OUT TO PATIO/FENCED IN YARD; WET BAR; NO SMOKING/NO PETS; please pardon our dust---work in progress

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4156 CALAIS POINT COURT have any available units?
4156 CALAIS POINT COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fair Oaks, VA.
What amenities does 4156 CALAIS POINT COURT have?
Some of 4156 CALAIS POINT COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4156 CALAIS POINT COURT currently offering any rent specials?
4156 CALAIS POINT COURT is not currently offering any rent specials.
Is 4156 CALAIS POINT COURT pet-friendly?
No, 4156 CALAIS POINT COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fair Oaks.
Does 4156 CALAIS POINT COURT offer parking?
Yes, 4156 CALAIS POINT COURT offers parking.
Does 4156 CALAIS POINT COURT have units with washers and dryers?
Yes, 4156 CALAIS POINT COURT offers units with in unit laundry.
Does 4156 CALAIS POINT COURT have a pool?
No, 4156 CALAIS POINT COURT does not have a pool.
Does 4156 CALAIS POINT COURT have accessible units?
No, 4156 CALAIS POINT COURT does not have accessible units.
Does 4156 CALAIS POINT COURT have units with dishwashers?
Yes, 4156 CALAIS POINT COURT has units with dishwashers.
Does 4156 CALAIS POINT COURT have units with air conditioning?
No, 4156 CALAIS POINT COURT does not have units with air conditioning.
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