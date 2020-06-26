4156 CALAIS POINT COURT

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2YEAR+ LEASE. BRICK, END UNIT, NEWER GARAGE DOOR, HARDWOOD FLOOR ON MAIN LEVEL, LOWER LEVEL AND STAIRS; UPPER LEVEL-NEWER CARPET; BEDROOMS--VAULTED CEILINGS; BATHROOMS--GRANITE COUNTERS IN ALL; CLEAN; KITCHEN--BEAUTIFUL TILE, SS APPLIANCES; ISLAND; FAMILY ROOM, DINING ROOM AND BREAKFAST NOOK--OPEN FLOOR PLAN; REAR--PRIVATE, FULL OF NATURAL LIGHT; GREAT FOR ENTERTAINING; LOWER LEVEL-RECESSED LIGHTS, HARDWOOD FLOOR, WALKS OUT TO PATIO/FENCED IN YARD; WET BAR; NO SMOKING/NO PETS; please pardon our dust---work in progress