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Arlington, VA
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1810 N WAYNE ST
Last updated May 29 2020 at 10:53 PM

1810 N WAYNE ST

1810 North Wayne Street · No Longer Available
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Location

1810 North Wayne Street, Arlington, VA 22201
Lyon Village

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
new construction
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
internet access
new construction
RENT INCLUDES UTILITIES AND CABLE/INTERNET. (OWNERS RESERVE USE OF AN UPPER LEVEL, 1 BEDROOM APARTMENT IN REAR OF HOUSE, WITH SEPARATE ENTRANCE, SEPARATE DRIVEWAY AND ITS OWN PRIVACY FENCED YARD.) THIS CUSTOM "GREEN" BUILT HOUSE (AWARD WINNING) IS LESS THAN HALF MILE TO COURTHOUSE METRO! BEAUTIFUL TRANSITIONAL HOUSE WITH FRONT PORCH; OPEN FLOOR PLAN; MASTER BEDROOM AND MASTER BATH ON MAIN LEVEL WITH 9X6 WALK IN CLOSET; 2 BEDROOMS AND BATH ON UPPER LEVEL; ENERGY EFFICIENT; STAINLESS STEEL GE PROFILE APPLIANCES INCLUDE DOUBLE OVEN DRAWERS; GRANITE ISLAND WITH BREAKFAST BAR; ALL HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT HOUSE; OPEN GREAT ROOM, KITCHEN& DINING; CONVENIENT MUD AND LAUNDRY ROOM FROM SIDE ENTRANCE; SMALL BACKYARD IS PRIVACY FENCED FOR MAIN HOUSE . ADDITIONAL PERMIT PARKING ON STREET. PLEASE SCHEDULE SHOWING ONLINE CSS. TUCKED AWAY, BUT WALK SCORE 87! THIS IS A LOVELY, ALMOST NEW, HOUSE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1810 N WAYNE ST have any available units?
1810 N WAYNE ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 1810 N WAYNE ST have?
Some of 1810 N WAYNE ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1810 N WAYNE ST currently offering any rent specials?
1810 N WAYNE ST is not currently offering any rent specials.
Is 1810 N WAYNE ST pet-friendly?
No, 1810 N WAYNE ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 1810 N WAYNE ST offer parking?
Yes, 1810 N WAYNE ST offers parking.
Does 1810 N WAYNE ST have units with washers and dryers?
Yes, 1810 N WAYNE ST offers units with in unit laundry.
Does 1810 N WAYNE ST have a pool?
No, 1810 N WAYNE ST does not have a pool.
Does 1810 N WAYNE ST have accessible units?
No, 1810 N WAYNE ST does not have accessible units.
Does 1810 N WAYNE ST have units with dishwashers?
Yes, 1810 N WAYNE ST has units with dishwashers.
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