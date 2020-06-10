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2901 MOSBY STREET
Last updated September 24 2019 at 8:06 PM

2901 MOSBY STREET

2901 Mosby Street · No Longer Available
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Location

2901 Mosby Street, Alexandria, VA 22305
Del Ray

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2901 MOSBY STREET have any available units?
2901 MOSBY STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alexandria, VA.
What amenities does 2901 MOSBY STREET have?
Some of 2901 MOSBY STREET's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2901 MOSBY STREET currently offering any rent specials?
2901 MOSBY STREET is not currently offering any rent specials.
Is 2901 MOSBY STREET pet-friendly?
Yes, 2901 MOSBY STREET is pet friendly.
Does 2901 MOSBY STREET offer parking?
No, 2901 MOSBY STREET does not offer parking.
Does 2901 MOSBY STREET have units with washers and dryers?
Yes, 2901 MOSBY STREET offers units with in unit laundry.
Does 2901 MOSBY STREET have a pool?
No, 2901 MOSBY STREET does not have a pool.
Does 2901 MOSBY STREET have accessible units?
No, 2901 MOSBY STREET does not have accessible units.
Does 2901 MOSBY STREET have units with dishwashers?
Yes, 2901 MOSBY STREET has units with dishwashers.
Does 2901 MOSBY STREET have units with air conditioning?
No, 2901 MOSBY STREET does not have units with air conditioning.
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