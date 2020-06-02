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9003 Deer Park
Last updated April 28 2020 at 7:09 PM

9003 Deer Park

9003 Deer Park · No Longer Available
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Location

9003 Deer Park, San Antonio, TX 78251

Amenities

pet friendly
garage
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
ceiling fan
fireplace
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
9003 Deer Park Available 05/01/20 SPACIOUS 4 BEDROOM HOME FEATURING 2 FIREPLACES - ONE IN LIVING AND ONE IN MASTER BEDROOM*UPDATED FLOORING*RECENT INTERIOR & EXTERIOR PAINT*NEW GARAGE DOORS*MASTER BATH HAS HIS & HER SINKS, SEPARATE SHOWER & GARDEN TUB*CEILING FANS*CENTRAL HVAC*EASY ACCESS - SPACIOUS 4 BEDROOM HOME FEATURING 2 FIREPLACES - ONE IN LIVING AND ONE IN MASTER BEDROOM*UPDATED FLOORING*RECENT INTERIOR & EXTERIOR PAINT*NEW GARAGE DOORS*MASTER BATH HAS HIS & HER SINKS, SEPARATE SHOWER & GARDEN TUB*CEILING FANS*CENTRAL HVAC*EASY ACCESS TO 410, 1604, LACKLAND AFB, SEA WORLD, & SHOPPING*$55 APP FEE NON REFUNDABLE*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS*1ST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER

(RLNE4703984)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9003 Deer Park have any available units?
9003 Deer Park doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 9003 Deer Park have?
Some of 9003 Deer Park's amenities include pet friendly, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9003 Deer Park currently offering any rent specials?
9003 Deer Park is not currently offering any rent specials.
Is 9003 Deer Park pet-friendly?
Yes, 9003 Deer Park is pet friendly.
Does 9003 Deer Park offer parking?
Yes, 9003 Deer Park offers parking.
Does 9003 Deer Park have units with washers and dryers?
No, 9003 Deer Park does not offer units with in unit laundry.
Does 9003 Deer Park have a pool?
No, 9003 Deer Park does not have a pool.
Does 9003 Deer Park have accessible units?
No, 9003 Deer Park does not have accessible units.
Does 9003 Deer Park have units with dishwashers?
No, 9003 Deer Park does not have units with dishwashers.
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