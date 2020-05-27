All apartments in San Antonio
Find more places like 831 LIGHTSTONE DR.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Antonio, TX
/
831 LIGHTSTONE DR
Last updated August 22 2019 at 7:09 AM

831 LIGHTSTONE DR

831 Lightstone Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Antonio
See all
Stone Oak
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all

Location

831 Lightstone Drive, San Antonio, TX 78258
Stone Oak

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
GREAT ONE STORY HOME LOCATED IN STONE OAK AREA. SOLAR SCREENS, SUPER FLOOR PLAN WITH SPLIT BEDROOMS. HARDWOOD FLOORING, CARPET IN BEDRMS, HIGH VAULTED CEILING IN FAMILY ROOM, FORMAL DINING, GRANITE KITCHEN COUNTER TOPS, BUILT IN MICROWAVE, REF, DOUBLE OVEN AND SMOOTH COOKTOP. OVERSIZED KITCHEN SINK, AND FIREPLACE IN THE LIVING ROOM THAT OPENS TO THE LARGE BACK DECK, GREAT FOR ENTERTAINING. STEPS OFF THE DECK LEADING TO THE BACKYARD WITH TOOL SHED. CLOSE TO SHOPPING IN ALL DIRECTIONS. A MUST SEE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 831 LIGHTSTONE DR have any available units?
831 LIGHTSTONE DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 831 LIGHTSTONE DR have?
Some of 831 LIGHTSTONE DR's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 831 LIGHTSTONE DR currently offering any rent specials?
831 LIGHTSTONE DR is not currently offering any rent specials.
Is 831 LIGHTSTONE DR pet-friendly?
No, 831 LIGHTSTONE DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 831 LIGHTSTONE DR offer parking?
Yes, 831 LIGHTSTONE DR offers parking.
Does 831 LIGHTSTONE DR have units with washers and dryers?
No, 831 LIGHTSTONE DR does not offer units with in unit laundry.
Does 831 LIGHTSTONE DR have a pool?
No, 831 LIGHTSTONE DR does not have a pool.
Does 831 LIGHTSTONE DR have accessible units?
No, 831 LIGHTSTONE DR does not have accessible units.
Does 831 LIGHTSTONE DR have units with dishwashers?
No, 831 LIGHTSTONE DR does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How to Negotiate Rent With Your Landlord or a Property Management Company
Tips for Finding an Apartment in One Week
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

San Miguel
5202 Texana Dr
San Antonio, TX 78249
Ridge At Southcross
4700 Stringfellow St
San Antonio, TX 78223
Woodway Apartments
8100 Pinebrook Dr
San Antonio, TX 78230
Regatta Apartments
12635 Scarsdale Dr
San Antonio, TX 78217
Belknap Arms
307 West Mistletoe Avenue
San Antonio, TX 78212
Settlement
8623 Starcrest Dr
San Antonio, TX 78217
The Estates at Briggs Ranch
5525 Mansions Bluffs
San Antonio, TX 78245
The Finley
5650 Grissom Rd
San Antonio, TX 78238

Similar Pages

San Antonio 1 BedroomsSan Antonio 2 Bedrooms
San Antonio Dog Friendly ApartmentsSan Antonio Pet Friendly Places
San Antonio Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Austin, TXNew Braunfels, TXSan Marcos, TXKyle, TX
Universal City, TXLive Oak, TXBoerne, TXConverse, TX
Schertz, TXBuda, TXLockhart, TXCastle Hills, TX

Nearby Neighborhoods

Stone OakHighland HillsVance Jackson
Downtown San AntonioNorth CentralOak Park Northwood
Terrell HeightsShearer Hills Ridgeview

Apartments Near Colleges

Our Lady of the Lake UniversitySt Philip's College
San Antonio CollegeSt. Mary's University
The University of Texas Health Science Center at San Antonio