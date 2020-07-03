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711 N Beckley Avenue
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711 N Beckley Avenue

711 North Beckley Avenue · No Longer Available
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Location

711 North Beckley Avenue, Dallas, TX 75203
Lake Cliff

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 711 N Beckley Avenue have any available units?
711 N Beckley Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 711 N Beckley Avenue have?
Some of 711 N Beckley Avenue's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 711 N Beckley Avenue currently offering any rent specials?
711 N Beckley Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 711 N Beckley Avenue pet-friendly?
No, 711 N Beckley Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 711 N Beckley Avenue offer parking?
Yes, 711 N Beckley Avenue offers parking.
Does 711 N Beckley Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 711 N Beckley Avenue offers units with in unit laundry.
Does 711 N Beckley Avenue have a pool?
No, 711 N Beckley Avenue does not have a pool.
Does 711 N Beckley Avenue have accessible units?
No, 711 N Beckley Avenue does not have accessible units.
Does 711 N Beckley Avenue have units with dishwashers?
Yes, 711 N Beckley Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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