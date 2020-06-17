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330 Classen Drive
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330 Classen Drive

330 Classen Drive · No Longer Available
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Location

330 Classen Drive, Dallas, TX 75218
Old Lake Highlands

Amenities

granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
dog park
extra storage
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
granite counters
oven
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
dog park
parking
garage
Discount for long term lease! 2 years=$1750, 3 years $1695. LARGE TREE SHADED YARD. WALK TO WHITE ROCK PARK! BEAUTIFUL HARDWOODS THROUGHOUT. CUSTOM KITCHEN CABINETS W GRANITE COUNTERTOPS. DOUBLE DETACHED GARAGE W EXTRA STORAGE AND DOOR OPENER. PRIME LOCATION WITHIN OLD LAKE HIGHLANDS NEIGHBORHOOD. NEWISH GAS STOVE. CLOSE TO WHITE ROCK LAKE, THE DOG PARK, NORTHWEST HIGHWAY, MOCKINGBIRD. POPULAR HEXTER ELEMENTARY. FRIG IS HERE BUT NOT MAINTAINED. OWNER AGENT. MAX ONE DOG NO DANGEROUS BREEDS WITH DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 1
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 330 Classen Drive have any available units?
330 Classen Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 330 Classen Drive have?
Some of 330 Classen Drive's amenities include granite counters, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 330 Classen Drive currently offering any rent specials?
330 Classen Drive is not currently offering any rent specials.
Is 330 Classen Drive pet-friendly?
Yes, 330 Classen Drive is pet friendly.
Does 330 Classen Drive offer parking?
Yes, 330 Classen Drive offers parking.
Does 330 Classen Drive have units with washers and dryers?
No, 330 Classen Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 330 Classen Drive have a pool?
No, 330 Classen Drive does not have a pool.
Does 330 Classen Drive have accessible units?
No, 330 Classen Drive does not have accessible units.
Does 330 Classen Drive have units with dishwashers?
Yes, 330 Classen Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 1
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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