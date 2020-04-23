All apartments in Dallas
Find more places like 2405 Douglas Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dallas, TX
/
2405 Douglas Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2405 Douglas Avenue

2405 Douglas Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Dallas
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all

Location

2405 Douglas Avenue, Dallas, TX 75219

Amenities

hardwood floors
dishwasher
new construction
recently renovated
microwave
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
recently renovated
Property Amenities
new construction
BE APART OF THE NEWEST NEIGHBORHOOD CLOSE TO EVERYTHING DALLAS HAS TO OFFER. LIVE IN LUXURY! 2016 NEW CONSTRUCTION HALF DUPLEX WITH ALL THE UPGRADES. CUSTOM CABINETS, NATURAL HARDWOOD FLOORS, BEAUTIFUL TILE, QUARTZ COUNTER TOPS, 2 INCH BLINDS THROUGHOUT, LUXURY APPLIANCE PACKAGE! THIS UNIT HAS IT ALL! LIVING, DINING AND KITCHEN ON ENTRY LEVEL. PRIVATE FENCED FRONT AND BACKYARD WITH BEAUTIFUL LANDSCAPING! AMAZING LOCATION MINUTES FROM MEDICAL DISTRICT, UPTOWN AND DOWNTOWN. UP COMING NEIGHBORHOOD IN THE HEART OF THE CITY. MOVE IN READY! 14 MONTH LEASE + RECEIVES 3RD MONTH FREE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2405 Douglas Avenue have any available units?
2405 Douglas Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 2405 Douglas Avenue have?
Some of 2405 Douglas Avenue's amenities include hardwood floors, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2405 Douglas Avenue currently offering any rent specials?
2405 Douglas Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2405 Douglas Avenue pet-friendly?
No, 2405 Douglas Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 2405 Douglas Avenue offer parking?
No, 2405 Douglas Avenue does not offer parking.
Does 2405 Douglas Avenue have units with washers and dryers?
No, 2405 Douglas Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2405 Douglas Avenue have a pool?
No, 2405 Douglas Avenue does not have a pool.
Does 2405 Douglas Avenue have accessible units?
No, 2405 Douglas Avenue does not have accessible units.
Does 2405 Douglas Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2405 Douglas Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
13 Places to Get Free Moving Boxes
How to Get Your Security Deposit Refunded
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Best Cities for Pets 2019
How to Find a Sublet
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Income Restricted - Park at Cliff Creek
7310 Marvin D Love Fwy
Dallas, TX 75237
Trinity Loft
1403 Slocum St
Dallas, TX 75207
The Tenison at White Rock
7440 La Vista Dr
Dallas, TX 75214
Seville at Bellmar
10651 Steppington Dr
Dallas, TX 75230
The Avery on Southwestern
8910 Southwestern Blvd
Dallas, TX 75214
The Caruth
5445 Caruth Haven Ln
Dallas, TX 75225
Tealwood on the Creek
6050 Melody Ln
Dallas, TX 75231
Bluffs at Lakewood
7510 E Grand Ave
Dallas, TX 75214

Similar Pages

Dallas 1 BedroomsDallas 2 Bedrooms
Dallas Dog Friendly ApartmentsDallas Pet Friendly Places
Dallas Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Fort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Lake HighlandsOak LawnOld East Dallas
VickeryDowntown DallasCasa View
PrestonwoodCedar Crest

Apartments Near Colleges

El Centro CollegeUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Dallas Theological SeminaryRichland College
Parker University