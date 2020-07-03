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206 E 6th Street
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206 E 6th Street

206 East 6th Street · No Longer Available
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Location

206 East 6th Street, Dallas, TX 75203
Botello

Amenities

dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
range
oven
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
oven
range
recently renovated
Property Amenities
parking
WONDERFULLY REMODELED 2 BED, 1 BATH HOUSE IN THE HISTORIC LAKE CLIFF PARK DISTRICT WITH NICE SIZE BACKYARD. BLOCKS FROM BISHOP-ARTS!! COMPLETELY REMODELED HOME! NEW HARDWOODS, ALL NEW KITCHEN AND BATHROOM, NEW CENTRAL HEAT & AIR, NEW PLUMBING & ELECTRICAL. NEW STOVE-OVEN & DISHWASHER WILL BE INSTALLED PRIOR TO MOVE-IN. ONE BLOCK FROM LAKE CLIFF PARK & JUST MINUTES FROM BISHOP-ARTS DISTRICT AND DOWNTOWN DALLAS AND NEW TROLLEY. ONE YEAR LEASE. DEPOSIT IS ONE MONTH'S RENT. $40 APP FEE PER ADULT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 206 E 6th Street have any available units?
206 E 6th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 206 E 6th Street have?
Some of 206 E 6th Street's amenities include dishwasher, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 206 E 6th Street currently offering any rent specials?
206 E 6th Street is not currently offering any rent specials.
Is 206 E 6th Street pet-friendly?
No, 206 E 6th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 206 E 6th Street offer parking?
Yes, 206 E 6th Street offers parking.
Does 206 E 6th Street have units with washers and dryers?
No, 206 E 6th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 206 E 6th Street have a pool?
No, 206 E 6th Street does not have a pool.
Does 206 E 6th Street have accessible units?
No, 206 E 6th Street does not have accessible units.
Does 206 E 6th Street have units with dishwashers?
Yes, 206 E 6th Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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