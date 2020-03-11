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Austin, TX
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14012 Ashton Woods CIR
Last updated May 29 2020 at 11:09 AM

14012 Ashton Woods CIR

14012 Ashton Woods Circle · No Longer Available
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Location

14012 Ashton Woods Circle, Austin, TX 78727

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFUL SINGLE STORY*GATED COMMUNITY WITH THE LAWN BEING TAKEN CARE OF BY THE HOA*SPACIOUS OPEN KITCHEN/LIVING/BREAKFAST AREA *FORMAL DINING ROOM*PERFECT FOR ENTERTAINING*LARGE MASTER BEDROOM WITH BATH FEATURING DOUBLE SINKS & HUGE WALK IN CLOSET*WELL MAINTAINED HOME WITH HIGH CEILINGS*BACKYARD COVERED PATIO IS OVERLOOKING BEAUTIFUL RANCH LAND*TENANTS CARS MUST FIT IN GARAGE NIGHTLY PER HOA*NO PETS PLEASE*THIS PROPERTY IS LOCATED NEAR APPLE, DELL, IBM, CLOSE TO THE DOMAIN WITH EASY ACCESS TO THE TOLLWAY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14012 Ashton Woods CIR have any available units?
14012 Ashton Woods CIR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Austin, TX.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
What amenities does 14012 Ashton Woods CIR have?
Some of 14012 Ashton Woods CIR's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14012 Ashton Woods CIR currently offering any rent specials?
14012 Ashton Woods CIR is not currently offering any rent specials.
Is 14012 Ashton Woods CIR pet-friendly?
No, 14012 Ashton Woods CIR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Austin.
Does 14012 Ashton Woods CIR offer parking?
Yes, 14012 Ashton Woods CIR offers parking.
Does 14012 Ashton Woods CIR have units with washers and dryers?
No, 14012 Ashton Woods CIR does not offer units with in unit laundry.
Does 14012 Ashton Woods CIR have a pool?
No, 14012 Ashton Woods CIR does not have a pool.
Does 14012 Ashton Woods CIR have accessible units?
No, 14012 Ashton Woods CIR does not have accessible units.
Does 14012 Ashton Woods CIR have units with dishwashers?
Yes, 14012 Ashton Woods CIR has units with dishwashers.
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