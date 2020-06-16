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10821 Seguin Street
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10821 Seguin Street

10821 Seguin St · No Longer Available
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Location

10821 Seguin St, Austin, TX 78754

Amenities

pet friendly
new construction
pool
Unit Amenities
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
new construction
pet friendly
THIS NEW CONSTRUCTION HOME IS LOCATED WITHIN AUSTIN CITY LIMITS AND IS A SPECTACULAR 1.5 STORY HOME WITH AN OPEN FLOOR PLAN AND VAULTED CEILING DOWNSTAIRS. LOCATED IN THE ESTABLISHED COMMUNITY OF PIONEER CROSSING WITH COMMUNITY WALKING TRAILS, A SPARKLING POOL AND A PLAYS CAPE. LOCATED CLOSE TO MAJOR EMPLOYERS LIKE GM, DELL, IBM AND SAMSUNG. 4 MILES FROM HEB, 10 MILES FROM UT AUSTIN, 11 MILES FROM DOWNTOWN AUSTIN, 7 MILES TO THE DOMAIN FOR UPSCALE SHOPPING, DINING & RECREATION.
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10821 Seguin Street have any available units?
10821 Seguin Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Austin, TX.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
Is 10821 Seguin Street currently offering any rent specials?
10821 Seguin Street is not currently offering any rent specials.
Is 10821 Seguin Street pet-friendly?
Yes, 10821 Seguin Street is pet friendly.
Does 10821 Seguin Street offer parking?
No, 10821 Seguin Street does not offer parking.
Does 10821 Seguin Street have units with washers and dryers?
No, 10821 Seguin Street does not offer units with in unit laundry.
Does 10821 Seguin Street have a pool?
Yes, 10821 Seguin Street has a pool.
Does 10821 Seguin Street have accessible units?
No, 10821 Seguin Street does not have accessible units.
Does 10821 Seguin Street have units with dishwashers?
No, 10821 Seguin Street does not have units with dishwashers.
Does 10821 Seguin Street have units with air conditioning?
No, 10821 Seguin Street does not have units with air conditioning.
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