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311 W 48
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311 W 48

311 West 48th Street · (845) 461-5540
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311 West 48th Street, New York, NY 10019
Hell's Kitchen

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
recently renovated
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 311 W 48 have any available units?
311 W 48 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 311 W 48 have?
Some of 311 W 48's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 311 W 48 currently offering any rent specials?
311 W 48 isn't currently offering any rent specials.
Is 311 W 48 pet-friendly?
No, 311 W 48 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 311 W 48 offer parking?
No, 311 W 48 does not offer parking.
Does 311 W 48 have units with washers and dryers?
Yes, 311 W 48 offers units with in unit laundry.
Does 311 W 48 have a pool?
No, 311 W 48 does not have a pool.
Does 311 W 48 have accessible units?
No, 311 W 48 does not have accessible units.
Does 311 W 48 have units with dishwashers?
No, 311 W 48 does not have units with dishwashers.
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