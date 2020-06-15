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220 Madison Avenue
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220 Madison Avenue

220 Madison Avenue · (917) 697-5253
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220 Madison Avenue, New York, NY 10016
Garment District

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patio / balcony
recently renovated
walk in closets
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clubhouse
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Unit Amenities
furnished
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
elevator
bbq/grill
bike storage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 220 Madison Avenue have any available units?
220 Madison Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 220 Madison Avenue have?
Some of 220 Madison Avenue's amenities include patio / balcony, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 220 Madison Avenue currently offering any rent specials?
220 Madison Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 220 Madison Avenue pet-friendly?
No, 220 Madison Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 220 Madison Avenue offer parking?
No, 220 Madison Avenue does not offer parking.
Does 220 Madison Avenue have units with washers and dryers?
No, 220 Madison Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 220 Madison Avenue have a pool?
No, 220 Madison Avenue does not have a pool.
Does 220 Madison Avenue have accessible units?
No, 220 Madison Avenue does not have accessible units.
Does 220 Madison Avenue have units with dishwashers?
No, 220 Madison Avenue does not have units with dishwashers.
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