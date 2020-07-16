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2 W ST.
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2 W ST.

2 West Street · (347) 728-2044
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2 West Street, New York, NY 10014
Battery Park City

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INFO PROVIDED BY Listanza

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2 W ST. have any available units?
2 W ST. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 2 W ST. have?
Some of 2 W ST.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2 W ST. currently offering any rent specials?
2 W ST. is not currently offering any rent specials.
Is 2 W ST. pet-friendly?
Yes, 2 W ST. is pet friendly.
Does 2 W ST. offer parking?
Yes, 2 W ST. offers parking.
Does 2 W ST. have units with washers and dryers?
Yes, 2 W ST. offers units with in unit laundry.
Does 2 W ST. have a pool?
No, 2 W ST. does not have a pool.
Does 2 W ST. have accessible units?
No, 2 W ST. does not have accessible units.
Does 2 W ST. have units with dishwashers?
Yes, 2 W ST. has units with dishwashers.
Interested in 2 W ST.?
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