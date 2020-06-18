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Newark, NJ
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112 BRUEN ST
Last updated May 1 2020 at 3:32 AM

112 BRUEN ST

112 Bruen Street · (201) 891-0300
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Location

112 Bruen Street, Newark, NJ 07105
North Ironbound

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$2,500

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
recently renovated
stainless steel
oven
Unit Amenities
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 112 BRUEN ST have any available units?
112 BRUEN ST has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 112 BRUEN ST have?
Some of 112 BRUEN ST's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 112 BRUEN ST currently offering any rent specials?
112 BRUEN ST isn't currently offering any rent specials.
Is 112 BRUEN ST pet-friendly?
No, 112 BRUEN ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newark.
Does 112 BRUEN ST offer parking?
No, 112 BRUEN ST does not offer parking.
Does 112 BRUEN ST have units with washers and dryers?
No, 112 BRUEN ST does not offer units with in unit laundry.
Does 112 BRUEN ST have a pool?
No, 112 BRUEN ST does not have a pool.
Does 112 BRUEN ST have accessible units?
No, 112 BRUEN ST does not have accessible units.
Does 112 BRUEN ST have units with dishwashers?
No, 112 BRUEN ST does not have units with dishwashers.
Does 112 BRUEN ST have units with air conditioning?
No, 112 BRUEN ST does not have units with air conditioning.
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