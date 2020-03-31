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4644 DILLON PLACE
Last updated May 4 2019 at 1:57 AM

4644 DILLON PLACE

4644 Dillon Place · No Longer Available
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Location

4644 Dillon Place, Baltimore, MD 21224
Fifteenth Street

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4644 DILLON PLACE have any available units?
4644 DILLON PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 4644 DILLON PLACE have?
Some of 4644 DILLON PLACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4644 DILLON PLACE currently offering any rent specials?
4644 DILLON PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 4644 DILLON PLACE pet-friendly?
Yes, 4644 DILLON PLACE is pet friendly.
Does 4644 DILLON PLACE offer parking?
Yes, 4644 DILLON PLACE offers parking.
Does 4644 DILLON PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 4644 DILLON PLACE offers units with in unit laundry.
Does 4644 DILLON PLACE have a pool?
No, 4644 DILLON PLACE does not have a pool.
Does 4644 DILLON PLACE have accessible units?
No, 4644 DILLON PLACE does not have accessible units.
Does 4644 DILLON PLACE have units with dishwashers?
Yes, 4644 DILLON PLACE has units with dishwashers.
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