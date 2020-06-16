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850 North DEWITT Place
Last updated May 28 2020 at 10:11 AM

850 North DEWITT Place

850 North Dewitt Place · (800) 795-1010
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Location

850 North Dewitt Place, Chicago, IL 60611
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 17J · Avail. now

$2,750

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1250 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
lobby
LOCATION LOCATION LOCATION! RECENTLY RENOVATED CORNER UNIT WITH OAK HARDWOOD FLOORS, KITCHEN UPGRADED IN 2014 WITH NEW CABINETS, ALL STAINLESS STEEL BOSCH APPLIANCES AND GRANITE COUNTERS. BREAKFAST BAR WITH TWO BAR STOOLS. SPACIOUS BEDROOMS, HUGE WIC CLOSET IN MASTER BEDROOM. BOTH BATHROOMS RENOVATED DECEMBER 2016. GREAT CLOSET SPACE. PARKING AVAILABLE IN BUILDING FOR A FEE. 24/7 DOOR STAFF, ON-SITE MANAGER AND ENGINEER. LOBBY, CORRIDORS AND ALL COMMON AREAS UPDATED OCTOBER 2016. WALK TO MICHIGAN AVENUE, RESTAURANTS, SHOPS, OAK STREET BEACH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 850 North DEWITT Place have any available units?
850 North DEWITT Place has a unit available for $2,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 850 North DEWITT Place have?
Some of 850 North DEWITT Place's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 850 North DEWITT Place currently offering any rent specials?
850 North DEWITT Place isn't currently offering any rent specials.
Is 850 North DEWITT Place pet-friendly?
No, 850 North DEWITT Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 850 North DEWITT Place offer parking?
Yes, 850 North DEWITT Place does offer parking.
Does 850 North DEWITT Place have units with washers and dryers?
No, 850 North DEWITT Place does not offer units with in unit laundry.
Does 850 North DEWITT Place have a pool?
No, 850 North DEWITT Place does not have a pool.
Does 850 North DEWITT Place have accessible units?
No, 850 North DEWITT Place does not have accessible units.
Does 850 North DEWITT Place have units with dishwashers?
Yes, 850 North DEWITT Place has units with dishwashers.
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