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635 North DEARBORN Street
Last updated July 2 2020 at 4:17 PM

635 North DEARBORN Street

635 North Dearborn Street · (312) 265-8000
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Location

635 North Dearborn Street, Chicago, IL 60654
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2004 · Avail. now

$3,095

2 Bed · 2 Bath · 1300 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
carpet
granite counters
patio / balcony
walk in closets
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stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 635 North DEARBORN Street have any available units?
635 North DEARBORN Street has a unit available for $3,095 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 635 North DEARBORN Street have?
Some of 635 North DEARBORN Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 635 North DEARBORN Street currently offering any rent specials?
635 North DEARBORN Street is not currently offering any rent specials.
Is 635 North DEARBORN Street pet-friendly?
No, 635 North DEARBORN Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 635 North DEARBORN Street offer parking?
Yes, 635 North DEARBORN Street offers parking.
Does 635 North DEARBORN Street have units with washers and dryers?
No, 635 North DEARBORN Street does not offer units with in unit laundry.
Does 635 North DEARBORN Street have a pool?
No, 635 North DEARBORN Street does not have a pool.
Does 635 North DEARBORN Street have accessible units?
No, 635 North DEARBORN Street does not have accessible units.
Does 635 North DEARBORN Street have units with dishwashers?
No, 635 North DEARBORN Street does not have units with dishwashers.
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