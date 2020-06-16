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6 East MONROE Street
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6 East MONROE Street

6 East Monroe Street · (312) 404-7231
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Location

6 East Monroe Street, Chicago, IL 60602
The Loop

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1401 · Avail. now

$2,350

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1 Bed · 1 Bath · 675 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
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LOCATION! LOCATION ! LOCATION ! RARELY AVAILABLE, FULLY FURNISHED CORNER UNIT CONDO RENTAL IN INTIMATE BUILDING THAT IS CONVENIENTLY LOCATED WAlKING FROM MICHIGAN AVE, MILLENNIUM & GRANT PARK.SHOPPING AND RESTAURANTS THIS INIT FEATURES: PLENTY OF NATURAL SUNNY , FIREPLACE; HARDWOOD FLOORS THRUOUT,, SURROUND STEREO , IN UNIT WASHER & DRYER, & BALCONY. KITCHEN WITH 42" CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS WITH ISLAND, STAINLESS STEEL APPLIANCES. MARBLE BATHROOM WITHWALK IN SHOWER & SOAKING TUB. RENT INCLUDES UTILITIES. BUILDING HAS BIKE ROOM, ,EXERCISE ROOM & ROOF TOP DECK.. THIS UNIT CAN BE RENTED FURNISHED OR UNFURNISHED AVAILABLE NOW! See special bonus for agent.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6 East MONROE Street have any available units?
6 East MONROE Street has a unit available for $2,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 6 East MONROE Street have?
Some of 6 East MONROE Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6 East MONROE Street currently offering any rent specials?
6 East MONROE Street isn't currently offering any rent specials.
Is 6 East MONROE Street pet-friendly?
No, 6 East MONROE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 6 East MONROE Street offer parking?
Yes, 6 East MONROE Street does offer parking.
Does 6 East MONROE Street have units with washers and dryers?
Yes, 6 East MONROE Street offers units with in unit laundry.
Does 6 East MONROE Street have a pool?
No, 6 East MONROE Street does not have a pool.
Does 6 East MONROE Street have accessible units?
No, 6 East MONROE Street does not have accessible units.
Does 6 East MONROE Street have units with dishwashers?
Yes, 6 East MONROE Street has units with dishwashers.
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