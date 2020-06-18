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525 North Ada Street
Last updated June 18 2020 at 3:05 AM

525 North Ada Street

525 North Ada Street · (312) 265-8000
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525 North Ada Street, Chicago, IL 60642
West Town

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Amenities

patio / balcony
granite counters
parking
recently renovated
pool
elevator
Unit Amenities
fireplace
furnished
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
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parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 525 North Ada Street have any available units?
525 North Ada Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 525 North Ada Street have?
Some of 525 North Ada Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 525 North Ada Street currently offering any rent specials?
525 North Ada Street isn't currently offering any rent specials.
Is 525 North Ada Street pet-friendly?
No, 525 North Ada Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 525 North Ada Street offer parking?
Yes, 525 North Ada Street does offer parking.
Does 525 North Ada Street have units with washers and dryers?
No, 525 North Ada Street does not offer units with in unit laundry.
Does 525 North Ada Street have a pool?
Yes, 525 North Ada Street has a pool.
Does 525 North Ada Street have accessible units?
No, 525 North Ada Street does not have accessible units.
Does 525 North Ada Street have units with dishwashers?
No, 525 North Ada Street does not have units with dishwashers.
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