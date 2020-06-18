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Chicago, IL
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49th Street
Last updated June 18 2020 at 10:11 AM

49th Street

816 East 49th Street · No Longer Available
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Location

816 East 49th Street, Chicago, IL 60615
Kenwood

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
some paid utils
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
Spacious Studio in La Grange - Property Id: 296078

SPACIOUS STUDIO AND 1 BATH UNIT LOCATED IN CHICAGO'S LA GRANGE NEIGHBORHOOD.

PROPERTY INCLUDES HEAT, ON-SITE LAUNDRY AND ENORMOUS SPACE.

APPLICANT REQUIREMENTS:
NET INCOME 3X THE RENT
550+ CREDIT SCORE
NO EVICTIONS
NO BANKRUPTCIES

PLEASE TEXT OR EMAIL AMBER KELLUM FROM DREAM SPOTS LEASING FOR MORE INFORMATION OR TO SCHEDULE A SHOWING! (AMBER.DREAMSPOTS@GMAIL.COM)
(312) 854-9116
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/296078
Property Id 296078

No Pets Allowed

(RLNE5841360)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 49th Street have any available units?
49th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 49th Street have?
Some of 49th Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and some paid utils. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 49th Street currently offering any rent specials?
49th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 49th Street pet-friendly?
No, 49th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 49th Street offer parking?
No, 49th Street does not offer parking.
Does 49th Street have units with washers and dryers?
Yes, 49th Street offers units with in unit laundry.
Does 49th Street have a pool?
No, 49th Street does not have a pool.
Does 49th Street have accessible units?
No, 49th Street does not have accessible units.
Does 49th Street have units with dishwashers?
No, 49th Street does not have units with dishwashers.
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How much should you be paying for rent?

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