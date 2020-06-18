49th Street

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Spacious Studio in La Grange - Property Id: 296078
SPACIOUS STUDIO AND 1 BATH UNIT LOCATED IN CHICAGO'S LA GRANGE NEIGHBORHOOD.
PROPERTY INCLUDES HEAT, ON-SITE LAUNDRY AND ENORMOUS SPACE.
APPLICANT REQUIREMENTS:
NET INCOME 3X THE RENT
550+ CREDIT SCORE
NO EVICTIONS
NO BANKRUPTCIES
PLEASE TEXT OR EMAIL AMBER KELLUM FROM DREAM SPOTS LEASING FOR MORE INFORMATION OR TO SCHEDULE A SHOWING! (AMBER.DREAMSPOTS@GMAIL.COM)
(312) 854-9116
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/296078
Property Id 296078
No Pets Allowed
(RLNE5841360)