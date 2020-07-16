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4880 North MARINE Drive
Last updated July 12 2020 at 3:54 AM

4880 North MARINE Drive

4880 North Marine Drive · (312) 342-7150
COVID-19 Update
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Location

4880 North Marine Drive, Chicago, IL 60640
Uptown

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 415 · Avail. now

$1,300

1 Bed · 1 Bath · 850 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
bike storage
garage
SPACIOUS AND REHABBED CORNER ONE-BED UNIT. TREE TOP VIEWS FROM BIG WINDOWS. WOOD FLOORS THROUGHOUT. KITCHEN W/SS APPLIANCES, GRANITE. TONS OF CLOSET SPACE. UPDATED BATHROOM. RENT INCLUDES:HEAT, COOKING GAS,WATER, AND BASIC CABLE (COMCAST), AND ADDITIONAL STORAGE LOCKER. MINIMUM 12 MONTH LEASE REQUIRED. BUILDING FEATURES LAUNDRY ROOM, STORAGE, BIKE ROOM, ROOF DECK. PARKING OPTIONS NEARBY. STEPS TO THE BEACH, PARK, BIKE PATH, CTA, MARIANO'S, 3 BLOCKS TO THE RED LINE. AVAILABLE NOW!!** NO PETS **GARAGE PARKING AVAILABLE AT NEARBY WEISS HOSPITAL** NO ON-SITE PARKING AVAILABLE**$350 NON-REFUNDABLE MOVE IN FEE TO ASSOCIATION**FRESHLY PAINTED & CLEANED**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4880 North MARINE Drive have any available units?
4880 North MARINE Drive has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 4880 North MARINE Drive have?
Some of 4880 North MARINE Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4880 North MARINE Drive currently offering any rent specials?
4880 North MARINE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4880 North MARINE Drive pet-friendly?
No, 4880 North MARINE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 4880 North MARINE Drive offer parking?
Yes, 4880 North MARINE Drive offers parking.
Does 4880 North MARINE Drive have units with washers and dryers?
No, 4880 North MARINE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4880 North MARINE Drive have a pool?
No, 4880 North MARINE Drive does not have a pool.
Does 4880 North MARINE Drive have accessible units?
No, 4880 North MARINE Drive does not have accessible units.
Does 4880 North MARINE Drive have units with dishwashers?
Yes, 4880 North MARINE Drive has units with dishwashers.
Interested in 4880 North MARINE Drive?
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