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2218 North California Avenue
Last updated June 1 2020 at 2:58 PM

2218 North California Avenue

2218 North California Avenue · (312) 719-1100
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Location

2218 North California Avenue, Chicago, IL 60647
Logan Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 1 Bath · 800 sqft

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Amenities

hardwood floors
recently renovated
gym
coffee bar
microwave
refrigerator
Unit Amenities
hardwood floors
microwave
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recently renovated
Property Amenities
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HOT LOGAN SQUARE- RENOVATED 2ND FLOOR UNIT ACROSS FROM BLUELINE/CALIFORNIA STOP, OPEN FLOOR PLAN, KITCHEN/LIVING ROOM COMBINATION, CERAMIC TILE, SS APPLIANCES, HARDWOOD FLOORS, CERAMIC TILE BATH, NEAR POLICE STATION, LIBRARY, SHOPPING, STORES & NEAR MILWAUKEE AVE RESTAURANTS & BARS, REVOLUTION BREWING CO., THE BOILER ROOM, LOGAN BAR, MASADA, WEBSTERS WINE BAR, TAQUERIA MORAN, COFFEE SHOPS, MINUTES FROM 606 TRAIL, HUMBOLDT PARK, HAAS PARK, GYM, LOOP, I-90/94, BLUE LINE TO THE LOOP OR OHARE AIRPORT, WICKER PARK/BUCKTOWN, NO PETS, NO SMOKING BUILDING/UNIT. NO LAUNDRY IN UNIT/OR BUILDING, LAUNDROMAT 1 BLOCK AWAY, RESIDENTIAL PERMIT STREET PARKING AVAILABLE. UNIT BACKS UP TO TRAIN TRACK BUT NOISE IS MINIMAL. AGENT RELATED TO OWNER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2218 North California Avenue have any available units?
2218 North California Avenue has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2218 North California Avenue have?
Some of 2218 North California Avenue's amenities include hardwood floors, recently renovated, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2218 North California Avenue currently offering any rent specials?
2218 North California Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 2218 North California Avenue pet-friendly?
No, 2218 North California Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 2218 North California Avenue offer parking?
No, 2218 North California Avenue does not offer parking.
Does 2218 North California Avenue have units with washers and dryers?
No, 2218 North California Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2218 North California Avenue have a pool?
No, 2218 North California Avenue does not have a pool.
Does 2218 North California Avenue have accessible units?
No, 2218 North California Avenue does not have accessible units.
Does 2218 North California Avenue have units with dishwashers?
No, 2218 North California Avenue does not have units with dishwashers.
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