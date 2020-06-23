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929 ARGONNE Avenue NE
Last updated April 3 2019 at 4:51 AM

929 ARGONNE Avenue NE

929 Argonne Avenue Northeast · No Longer Available
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Location

929 Argonne Avenue Northeast, Atlanta, GA 30309
Midtown

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 929 ARGONNE Avenue NE have any available units?
929 ARGONNE Avenue NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 929 ARGONNE Avenue NE have?
Some of 929 ARGONNE Avenue NE's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 929 ARGONNE Avenue NE currently offering any rent specials?
929 ARGONNE Avenue NE is not currently offering any rent specials.
Is 929 ARGONNE Avenue NE pet-friendly?
No, 929 ARGONNE Avenue NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 929 ARGONNE Avenue NE offer parking?
Yes, 929 ARGONNE Avenue NE offers parking.
Does 929 ARGONNE Avenue NE have units with washers and dryers?
No, 929 ARGONNE Avenue NE does not offer units with in unit laundry.
Does 929 ARGONNE Avenue NE have a pool?
No, 929 ARGONNE Avenue NE does not have a pool.
Does 929 ARGONNE Avenue NE have accessible units?
No, 929 ARGONNE Avenue NE does not have accessible units.
Does 929 ARGONNE Avenue NE have units with dishwashers?
Yes, 929 ARGONNE Avenue NE has units with dishwashers.
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