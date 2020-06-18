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Pompano Beach, FL
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330 SE 20th Ave
Last updated April 29 2020 at 5:03 AM

330 SE 20th Ave

330 Southeast 20th Avenue · (954) 856-6066
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Location

330 Southeast 20th Avenue, Pompano Beach, FL 33060
Snug Harbor

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 412 · Avail. now

$4,200

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2 Bed · 3 Bath · 1443 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 330 SE 20th Ave have any available units?
330 SE 20th Ave has a unit available for $4,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 330 SE 20th Ave have?
Some of 330 SE 20th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 330 SE 20th Ave currently offering any rent specials?
330 SE 20th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 330 SE 20th Ave pet-friendly?
No, 330 SE 20th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 330 SE 20th Ave offer parking?
No, 330 SE 20th Ave does not offer parking.
Does 330 SE 20th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 330 SE 20th Ave offers units with in unit laundry.
Does 330 SE 20th Ave have a pool?
Yes, 330 SE 20th Ave has a pool.
Does 330 SE 20th Ave have accessible units?
No, 330 SE 20th Ave does not have accessible units.
Does 330 SE 20th Ave have units with dishwashers?
Yes, 330 SE 20th Ave has units with dishwashers.
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