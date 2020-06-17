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Plantation, FL
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8521 NW 12th St
Last updated April 18 2020 at 7:45 PM

8521 NW 12th St

8521 Northwest 12th Street · (954) 802-0444
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Location

8521 Northwest 12th Street, Plantation, FL 33322
Lauderdale West

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit D184 · Avail. now

$1,500

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

recently renovated
gym
pool
pool table
bocce court
tennis court
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
bocce court
clubhouse
gym
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8521 NW 12th St have any available units?
8521 NW 12th St has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8521 NW 12th St have?
Some of 8521 NW 12th St's amenities include recently renovated, gym, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8521 NW 12th St currently offering any rent specials?
8521 NW 12th St isn't currently offering any rent specials.
Is 8521 NW 12th St pet-friendly?
No, 8521 NW 12th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plantation.
Does 8521 NW 12th St offer parking?
No, 8521 NW 12th St does not offer parking.
Does 8521 NW 12th St have units with washers and dryers?
No, 8521 NW 12th St does not offer units with in unit laundry.
Does 8521 NW 12th St have a pool?
Yes, 8521 NW 12th St has a pool.
Does 8521 NW 12th St have accessible units?
No, 8521 NW 12th St does not have accessible units.
Does 8521 NW 12th St have units with dishwashers?
No, 8521 NW 12th St does not have units with dishwashers.
Does 8521 NW 12th St have units with air conditioning?
No, 8521 NW 12th St does not have units with air conditioning.
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