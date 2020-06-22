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Pembroke Pines, FL
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18003 SW 13th St
Last updated June 14 2020 at 2:06 AM

18003 SW 13th St

18003 Southwest 13th Street · (888) 534-1116
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Location

18003 Southwest 13th Street, Pembroke Pines, FL 33029
Silver Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,750

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3 Bed · 2 Bath · 1731 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
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Property Amenities
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NO ASSOCIATION APPROVAL.NEW ROOF BEING INSTALLED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18003 SW 13th St have any available units?
18003 SW 13th St has a unit available for $2,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pembroke Pines, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pembroke Pines Rent Report.
What amenities does 18003 SW 13th St have?
Some of 18003 SW 13th St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18003 SW 13th St currently offering any rent specials?
18003 SW 13th St isn't currently offering any rent specials.
Is 18003 SW 13th St pet-friendly?
No, 18003 SW 13th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pembroke Pines.
Does 18003 SW 13th St offer parking?
No, 18003 SW 13th St does not offer parking.
Does 18003 SW 13th St have units with washers and dryers?
Yes, 18003 SW 13th St offers units with in unit laundry.
Does 18003 SW 13th St have a pool?
Yes, 18003 SW 13th St has a pool.
Does 18003 SW 13th St have accessible units?
No, 18003 SW 13th St does not have accessible units.
Does 18003 SW 13th St have units with dishwashers?
Yes, 18003 SW 13th St has units with dishwashers.
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