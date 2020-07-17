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3038 SW 7th St
Last updated June 21 2020 at 8:07 AM

3038 SW 7th St

3038 Southwest 7th Street · (954) 229-2222
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Location

3038 Southwest 7th Street, Miami, FL 33135
West Flagler

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1321 · Avail. now

$2,250

2 Bed · 1 Bath

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Amenities

granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
air conditioning
bbq/grill
Unit Amenities
air conditioning
furnished
granite counters
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
bbq/grill
key fob access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3038 SW 7th St have any available units?
3038 SW 7th St has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 3038 SW 7th St have?
Some of 3038 SW 7th St's amenities include granite counters, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3038 SW 7th St currently offering any rent specials?
3038 SW 7th St is not currently offering any rent specials.
Is 3038 SW 7th St pet-friendly?
Yes, 3038 SW 7th St is pet friendly.
Does 3038 SW 7th St offer parking?
No, 3038 SW 7th St does not offer parking.
Does 3038 SW 7th St have units with washers and dryers?
No, 3038 SW 7th St does not offer units with in unit laundry.
Does 3038 SW 7th St have a pool?
No, 3038 SW 7th St does not have a pool.
Does 3038 SW 7th St have accessible units?
No, 3038 SW 7th St does not have accessible units.
Does 3038 SW 7th St have units with dishwashers?
No, 3038 SW 7th St does not have units with dishwashers.
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